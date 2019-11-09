السفيرة الفرنسية الجديدة لدى المملكة تزور مطرانية اللاتين

قامت السفير الفرنسية في عمّان السيدة فيرونيك فولاند عنيني، بزياة دار مطرانية اللاتين، في أول زيارة لها منذ تعيينها، حيث كان باستقبالها النائب البطريركي في الأردن المطران وليم شوملي.



وعبّر المطران شوملي في كلمته عن شكر الكنيسة وتقديرها لكل ما تقوم به السفارة الفرنسية، وخاصة المساعدة الأخيرة التي قدّمتها لكاريتاس الأردن لمدارس العراقيين. هذا وحضر اللقاء كل من: الأب أشرف النمري، والأب خليل جعّار، والأب عدنان بدر، والأب وسام منصور، والأب فراس نصراويين.



