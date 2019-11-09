أبرزها "اشتباكات في فنزويلا"..5 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها، القوات المسلحة تهنئ الشعب المصري بمناسبة المولد النبوي، والإمارات الثالثة عالمياً في تطبيق القانون والشعور بالأمن والأمان.





انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم السبت انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين ، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .





وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.





وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات





وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.





شبورة كثيفة على الطرق و'المرور' تغلق 'إسكندرية الصحراوي

شهدت الساعات الأولى اليوم السبت، ظهور شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية بالمحافظات الشمالية.





وفي أول رد فعل من الإدارة العامة للمرور، أغلقت طريق إسكندرية الصحراوى فى الاتجاهين لحين تلاشى الشبورة.





وأهابت إدارة المرور جميع السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية الرابطة بين المحافظات بسبب ظهور شبورة كثيفة منعا للحوادث.





وحذرت إدارة المرور من السرعات الزائدة وتخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات ويجب استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.





القوات المسلحة تهنئ الشعب المصري بمناسبة المولد النبوي

قدم العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، التهنئة للشعب المصري، بمناسبة المولد النبوي الشريف، والذي يواكب اليوم 12 ربيع الأول للعام الهجري 1441.





ونشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، صورة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحمل عبارة: "كل عام وأنتم بخير".





استمرار الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين ضد الرئيس موراليس في فنزويلا

وعلى المستوى الخارجي، استمرت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، على خلفية استمرار المظاهرات، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية.





ومنحت منظمات المعارضة البوليفية إيفو موراليس السبت الماضى مهلة 48 ساعة لترك منصبه وتقديم استقالته، إلا أنه حتى الآن يتمسك موراليس بموقفه ورفض الاستجابة لدعوات المعارضة بالاستقالة من منصبه على خلفية النزاع على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة فى البلاد.





الإمارات الثالثة عالمياً بتطبيق القانون والشعور بالأمن والأمان

احتلت الإمارات المركز الثالث عالمياً على مؤشر الشعور بالأمن والأمان، بحسب مؤشر غالوب للقانون والنظام لعام 2019، الذي يصنف دول العالم من حيث مستويات الأمن والأمان السائدة فيها، ومدى فعالية تطبيق القانون ومستويات انتشار الجرائم.





وقد جاءت الدولة ضمن صدارة دول العالم في تطبيق القانون وتحقيق الأمن والأمان لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، حيث حصلت وفقاً للمؤشر على 93 نقطة، لتتفوق بذلك على الغالبية العظمى للدول المتطورة في العالم.



