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"كورة اون لاين" NOW مشاهدة مباراة الهلال واوراو بث مباشر الرياضية المفتوحة «رابط مباشر» الهلال اليوم Hilal Today

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:26 ص
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مشاهدة مباراة الهلال
مشاهدة مباراة الهلال
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كشفت تقارير صحفية، أن تذاكر المباراة المرتقبة بين فريق الهلال السعودي ونظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني الياباني قد نفذت بالكامل، وذلك بعد دقائق من إعلان الشركة الراعية “صلة الرياضية” عن بدء طرحها للجماهير.

موعد مباراة الهلال وأوراوا
تتوجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب” من أجل مشاهدة مباراة ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019 بين الهلال ونظيره أوراوا الياباني وذلك يوم غدًا السبت الموافق 9 من نوفمبر.

ويحتضن ملعب جامعة الملك سعود الشهير بـ”محيط الرعب” مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني يوم السبت والموافق 9 من نوفمبر، وذلك في تمام الساعة الـ6:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:30 بتوقيت مكة المكرمة والـ8:30 بتوقيت أبو ظبي.

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