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تساقط الثلوج الكثيف يقتل 7 أشخاص في جامو وكشمير

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:28 ص
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بوابة الفجر
هديل هاشم
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أفادت وكالة "رويترز" للأنباء أن سبعة أشخاص من بينهم جنديان قد لقوا مصرعهم وأصيب العديد في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، حيث أدى سقوط ثلوج كثيفة إلى إزهاق الأرواح في المنطقة.

وأدى تساقط الثلوج الذي بدأ منذ ليلة الأربعاء إلى انسداد الطرق وقطع الكهرباء وتدمير الأشجار، وتواجه المنطقة بالفعل إغلاقًا منذ 5 أغسطس، عندما ألغت الهند حكمها الذاتي.

وقال مسؤول حكومي محلي "في الساعات الاربع والعشرين الماضية قتل سبعة أشخاص في حوادث متعلقة بالثلوج في أنحاء المنطقة."

وصرح المسؤول "عمالنا منذ الصباح في عمل ونبذل قصارى جهدنا لاستعادة الكهرباء بحلول المساء."

وأثر تراكم الثلوج على الطرق على التوصيلية، كما تسبب في حدوث العديد من الانهيارات الثلجية في الروافد العليا.

وفقًا للمسؤولين، فإنهم يقومون بإزالة الثلج من الطرق لاستعادة الاتصال.

الطريق السريع الوطني سريناجار - جامو - الرابط السطحي الوحيد بين وادي كشمير وبقية العالم - تم إغلاقه أيضًا أمام حركة مرور المركبات، وقال مسؤولون في مطار سريناغار، إنه تم إلغاء ما يصل إلى 32 رحلة بسبب سوء الاحوال الجوية.

كما تسبب تساقط الثلوج في أضرار جسيمة للبساتين، وخاصة أشجار التفاح في جنوب كشمير، وفقًا لبيان رسمي.

تغير المناخ:

يحدث تغير المناخ عندما تؤدي التغييرات في نظام مناخ الأرض إلى ظهور أنماط مناخية جديدة تظل قائمة لفترة طويلة من الزمن وهذه الفترة الزمنية قد تكون قصيرة فتصل إلى عدة عقود فقط أو قد تصل إلى ملايين السنين.

وقد حدد العلماء العديد من نوبات تغير المناخ خلال تاريخ الكرة الأرضية الجيولوجي، وفي الآونة الأخيرة، ومنذ الثورة الصناعية، تتأثر المناخ بشكل متزايد بسبب الأنشطة البشرية التي تقود الى الإحتباس الحراري ولذلك من الشائع استخدام المصطلحين كمترادفين في هذا السياق.

ويستقبل نظام المناخ كل طاقته تقريبًا من الشمس، كما أن النظام المناخي يبعث الطاقة إلى الفضاء الخارجي.

ويحدد ميزان الطاقة الواردة والصادرة، بالإضافة إلى مرور الطاقة عبر نظام المناخ، ميزانية طاقة الأرض. فعندما تكون الطاقة الواردة أكبر من الطاقة الصادرة، تكون ميزانية طاقة الأرض إيجابية ويشهد النظام المناخي احترار، أما إذا كان حجم الصادرة أعلى، تكون ميزانية الطاقة سلبية وتشهد الأرض التبريد.

ويعتبر تغير المناخ نمطًا طويل الأجل ومستمر للتغير في المناخ ويمكن أن تكون هذه التغييرات نتيجة "التباين الداخلي"، عندما عندما تغيرالعمليات الطبيعية المتأصلة في أجزاء مختلفة من نظام المناخ توزيع الطاقة.

وتشمل الأمثلة على ذلك مدى التغير في أحواض المحيطات مثل التذبذب العقدي للمحيط الهادئ وتذبذب الأطلسي المستمر لعقود.

ويمكن أن ينجم تغير المناخ أيضًا عن التأثير الخارجي وأيضًا عندما تُحدِث الظواهر من خارج إطار مكونات نظام المناخ تغييرات ضمن النظام، تشمل الأمثلة تغييرات في مخرجات النظام الشمسي والنشاط البركاني.

إن تغير المناخ يخلف آثارا خطيرة من تغيرات في مستوى سطح البحر وحياة النبات وعمليات الانقراض الجماعي، كما يؤثر على المجتمعات البشرية.
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الكلمات المفتاحية

كشمير جاما تغير المناخ تساقط ثلوج

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