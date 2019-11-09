Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجاة قاض من محاولة اغتيال في العاصمة اليمنية صنعاء

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:25 ص
Advertisements
محاولة اغتيال - أرشيفية
محاولة اغتيال - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعلنت مصادر قضائية، نجاة أحد القضاة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، من محاولة اغتيال على يد عصابة مجهولة استهدفته وسط منزله.

 

وأصدر نادي القضاة، اليوم السبت، بيانًا قال فيه، إن القاضي الجنائي بمحكمة بني مطر، منصور حسن الشرفي، تعرض للإعتداء من قبل عصابة مسلحة وسط منزله بالعاصمة صنعاء.

 

وبحسب البيان توجهت العصابة إلى منزل القاضي الشريف وباشرت بالاعتداء على القضاء وكان أن يقضى عليه لولا تدخل المواطنين في الدفاع عنه.

 

وطالب البيان الاجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة وتوفير كامل الحماية الامنية للقاضي الشرفي وحملهم مسؤولية أي تهاون.

 

ودخل اليمن في اتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

 

وقامت المملكة العربية السعودية، بقيادة التحالف العربي مدعوم من الغرب، ومكون من عشر دول ضد مليشيا "الحوثيين" الإرهابية والقوات الموالية لهم، حيث بدأت في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية من يوم الخميس 5 جمادى الثانية 1436 هـ - 26 مارس 2015، حيث قامت القوات الجوية الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمسلحي الحوثي في اليمن.

 

عملية السهم الذهبي

بدأت قوات التحالف منذ 14 يوليو بعملية برية في عدن أطلق عليها اسم "عملية السهم الذهبي"، حيث شاركت قوات يمنية تدربت في السعودية في القتال الميداني، بغطاء بحري وجوي من التحالف، ودخلت القوات عن طريق البحر مدعومة بمئات العربات المدرعة والدبابات التي قدمتها السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأستطاعت إخراج الحوثيين من عدن وأجزاء واسعة من المحافظات الجنوبية لحج والضالع وشبوة وأبين. وتوقفت تلك القوات في حدود محافظة تعز ومحافظة البيضاء، وتقدمت قوات أخرى قادمة من السعودية في شمال اليمن وأستعادت السيطرة على أجزاء واسعة من محافظتي مأرب والجوف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محاولة اغتيال اليمن العاصمة اليمنية صنعاء

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر FILGOAL يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر الهدف الأول الآن لمصر

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شووت» مشاهدة مباراة ’’مصر ومالي’’ بث مباشر time sport بين سبورت يوتيوب رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 16 ساعة

‫القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم‬‎ ضد مالي في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والموعد والتشكيل المتوقع

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالي مجانا

منذ حوالي 17 ساعة

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

منذ حوالي 10 ساعة

بشار الأسد يكشف أمرًا خطيرًا عن أردوغان (فيديو)

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت» TIME SOPRT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر يوتيوب beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتشNOW

منذ حوالي 16 ساعة

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام وكيفية استقبالها "Time Sport"

منذ حوالي 17 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KOOORA GOAL تايم سبورت I7SRY يلا شوت رابط ماتش مصر مباشر NOW

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شووت NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر AFRICA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش مصر HD

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

الآن

نجم بيراميدز يصدم الزمالك.. والأبيض يبحث عن حل للأزمة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مصدر أمني يكشف سر العثور على جثة شاب بمنطقة جبلية بالغردقة

منذ حوالي 3 ساعات

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

منذ يومين

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

الآن

موضوعات متعلقة

التحالف يعترض طائرة حوثية مسيرة في المجال الجوي اليمني

الحوثيون يفرضون تعميمات على المساجد لاقامة "حسينيات طائفية"

مصادر يمنية: مواجهات مسلحة بين فصائل حوثية في مطار صنعاء

مصادر يمنية: خبيرا صواريخ ومسيرات من الحرس الثوري في صنعاء

الحوثيون يمنعون مسؤولا أمميا من دخول صنعاء

مصادر يمنية: مليشيا الحوثي تعتدي على ابنه وزير سابق في صنعاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:00 م

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

06:54 م

«يلا شوت» TIME SOPRT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر يوتيوب beIN SPORT المفتوحة

05:47 م

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

12:10 ص

بشار الأسد يكشف أمرًا خطيرًا عن أردوغان (فيديو)

09:38 ص

مقالات وكتاب

د. سمية عسلة
د. سمية عسلة

سمية عسلة تكتب: الميت "ملالي" وجنازات العراق حارة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

DMCA.com Protection Status