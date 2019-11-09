مشاهدة مباراة اوراوا ضد الهلال Hilal بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر Bein HD YouTube مجانا بدون تقطيع

نفدت تذاكر مباراة الذهاب بعد طرحها بخمس دقائق فقط، حسب ما أكدته الشركة الراعية لتسويق وبيع التذاكر “صلة”.





وأكد عضو شرف الهلال الداعم “الأمير الوليد بن طلال” استعداده لحضور مباراة الذهاب من المدرجات لمؤازرة الفريق وتشجيعه على تجاوز بطل اليابان.





وسبق لنادي أوراوا الياباني الفوز على الهلال في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نهائي 2017 بنتيجة (1/2)، ويأمل عشاق الهلال ألا يتكرر نفس السيناريو ويتمكن فريقهم من بلوغ نهائيات كأس العالم للأندية للمرة الأولى في التاريخ قبل تغيير نظام البطولة بدءًا من مونديال الأندية 2021.









وقرر مجلس الفيفا (اللجنة التنفيذية سابقًا) تغيير نظام كأس العالم للأندية لتقام في الصيف بدلاً من الشتاء، على أن تضم البطولة 24 فريقًا، ويكون لقارة أوروبا نصيب الأسد بـ 8 فرق ثم أميركا الجنوبية بـ6 فرق، و3 فرق من أميركا الشمالية، و3 فرق من آسيا ومثلهم من أفريقيا، بالإضافة إلى مقعد للمحلق بين آسيا وأفريقيا.





سلاح المعيوف

كشف الحارس الدولي السعودي “عبد الله المعيوف” عن تحدي الهلال لممثل اليابان “أوراوا ريد دياموندز” في المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا بسلاح الحماس والقتالية للظهور بصورة تليق بتاريخ الموج الأزرق، ولرد الاعتبار من هزيمة عام 2017.





وخسر الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2017 أمام أوراوا بنتيجة 1/2، ويسعى لرد الصاع صاعين بدءًا من مباراة الذهاب المقرر لها يوم غد السبت 9-11-2019 على ملعب محيط الرعب.





وتواجد عبد الله المعيوف في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة اليوم الجمعة، وقال في بداية حديثه “نريد أن نظهر بصورة تُشرف كرة القدم السعودية، ونحقق نتيجة إيجابية غدًا”.







