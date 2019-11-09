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خبير إستراتيجي مهاجما قطر: أصبحت المحافظة التركية الـ82

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:54 ص
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قطر
قطر
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هاجم الخبير الإستراتيجي السعودي، الدكتور، زايد العمري، النظام في قطر بسبب صمت الديوان الأميري لتميم بن حمد آل ثاني.

 

وكتب الخبير زايد العمري، تغريده عبر حسابه على موقع تويتر، أن قطر أصبحت المحافظة التركية الثانية والثمانين بسبب تنظيم الحمدين .

 

وقال: "نظام الحمدين اصبح كقارب صغير تتلاطمه الامواج في محيط لجي وجعل من دولة قطر المحافظة التركية الثانية والثمانين لكن بدون امتيازات الولاية الحادية والخمسين الامريكية اسرائيل" .

 

وتساءل "متى يستفيق هذا النظام من غية ؟!!!" .

 

وجاءت تغريدة العمري على خلفية الهجوم والإنتقادات الواسعة التي يتعرض لها النظام في قطر في ظل صمت الديوان الأميري لتميم بن حمد آل ثاني .

 

وقدمت السلطات التركية، الشكر لدويلة قطر، على دعمها العدوان الأخير على شمال شرق سوريا فيما عرف بعملية "نبع السلام" بالشكر.

 

ووفقًا لوكالة أنباء الأناضول التركية، التقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأحد، وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، في العاصمة القطرية الدوحة، في إطار التحضير للاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

 

وكتب وزير الخارجية التركي، في تغريدة له عبر حسابه على ”تويتر“: ”خلال لقائنا مع أمير قطر الشقيقة، سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، في الدوحة، بلغنا لسموه تحيات رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان. نشكر قطر على دعمها لعملية نبع السلام.“

 

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الكلمات المفتاحية

قطر تركيا المحافظة 82

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