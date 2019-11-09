شاهد.. الحماية المدنية تُنقذ قطة كانت فوق سطح عقار مهجور بالشرقية (صور)

تمكن رجال الإنقاذ بقوات الحماية المدنية بالشرقية، فجر اليوم السبت، من إنقاذ قطة كانت عالقة فوق إحدى العقارات المهجورة بمنطقة "الفراخة" بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، فيما أصيب أمين شرطة بكسر في الساق أثناء محاولة الإنقاذ، حيث تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي بمنطقة "الفراخة" التابعة لدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.



وأوضح البلاغ، وجود قطة عالقة بأحد الطوابق العليا داخل أحد العقارات المهجورة، فيما توجهت قوة مكبرة من رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، إلى موقع البلاغ، حيث تم إنقاذ القطة، فيما أصيب أمين شرطة بكسر بالساق أثناء محاولة إنقاذها، وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة.