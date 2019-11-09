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شارون ستون تشارك بإطلالة شتوية في حفل جوائز مجلة GQ

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:49 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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شاركت النجمة الكبيرة شارون ستون في حفل الجوائز السنوي الذي تنظمه مجلة GQ بعنوان Men of the Year، والذي توزع خلاله جوائز للرجال من المشاهير بمختلف المجالات تقديرا لإنجازاتهم على مدار العام.

ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات من ظهور شارون بالحفل الذي احتضنه العاصمة الألمانية برلين، وقد ظهرت بإطلالة شتوية، مرتدية معطف غريب الشكل بأكتاف عريضة مرتفعة.

كما شاركت شارون في تقديم بعض جوائز الحفل للمكرمين، وأطلت على المسرح بزي جذاب، وفستان فضي داكن أبرز أنوثتها بالرغم من تخطيها للـ 61 من عمرها.

وخلال الاسبوع نفسه، كان قد شاركت النجمة الكبيرة شارون ستون في حفل خاص لتوزيع جوائز مجلة Harper Bazaar بالعاصمة الاسبانية مدريد، في حضور كبير لعدد من نجوم السينما حول العالم.

وحضرت شارون للحفلين، برفقة نجلها "روان جوسيف برونستين"، البالغ من العمر 19 عام، والذي نادرا ما يظهر برفقتها في أي حدث رسمي.

وقالت الصحيفة البريطانية إن حفل جوائز مجلة Harper Bazaar في مدريد، يعتبر الثالث الذي تنظمه المجلة، بعد انطلاق دورته الأولى عام 2017.

وظهرت شارون بإطلالة شبه رسمية، سوداء أنيقة، اعتلاها وشاح أبيض شبيه بالسنة اللهب، على منطقة الكتف، وكان نجلها ببدله سوداء بالكامل.

يأتي ذلك بعد أن سبق وشاركت النجمة شارون ستون في احتفال القائمين على مبادرة Women's Brain Health Initiative لصحة المرأة بالذكرى المئوية على تدشين هذه المبادرة بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، خلال شهر يوليو الماضي، وكان هذا آخر ظهور لها في حفل رسمي قبل مشاركتها بحفل جوائز مجلة Harper Bazaar.

وقالت صحيفة ديلي ميل، أن حفل اليوبيل الماسي لمبادرة Women's Brain Health Initiative لصحة المرأة شهد حضورًا مميزًا للنجمة الكبيرة شارون ستون كواحدة من عضوات المبادرة البارزات.


كما كان من ضمن الحاضرات من نجمات هوليوود، النجمة الصاعدة رومر ويليس، ابنة النجم الكبير بروس ويليس، وعدد من الناشطات بمجال حقوق المرأة، وبعض عضوات مبادرة ME TOO المناهضة لظاهرة التحرش بنساء هوليوود.
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