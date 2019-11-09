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ميريل ستريب تستعد لحضور Met Gala للمرة الأولى

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:47 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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تستعد النجمة الكبيرة ميريل ستريب لحضور حفل الموضة الشهير met gala الذي تنظمه مجلة الموضة vogue كل عام، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تشارك بها ميرل في هذا الحدث.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن ميريل، ستحضر الحفل برفقة السيدة التي استوحت من شخصيتها قصة فيلمها الشهيرة The Devil Wears Prada.

وكانت قد جسدت ميريل في هذا الفيلم، شخصية سينمائية باسم ميراندا بريسلي، وهي سيدة أعمال ومديرة تحرير لأكبر مجلة أزياء في الولايات المتحدة.

واستوحت ميريل شخصيتها بالفيلم من شخصية مديرة تحرير مجلة vouge، Wintour، بالحفل الذي سيكون شعاره لعام 2020 المقبل About Time: Fashion and Duration.

وكان قد احتفل كل من النجمة ميرل ستريب والنجمة لورا ديرن والنجمة الشابة سيرشا رونان بعرض فيلمهم الجديد Little Women، في احتفالية خاصة، خصصت للإعلاميين والنقاد فقط بلوس أنجلوس.

وقالت صحيفة ديلي ميل الحفل الذي تألقن به نجمات الفيلم بإطلالات أنيقة، كانت الغائبة الوحيدة عنه نجمة الفيلم إيما واتسون.

وتجسد النجمة إيما ستون في فيلم Little Women شخصية باسم "ميج"، ويشارك في بطولته الفنان الشاب تيموثي شالاميت الذي يجسد بالفيلم شخصية باسم "لوري"، وكذلك النجمة سيرشا رونان التي تجسد بالفيلم شخصية باسم "جو مارش"، والنجمة الكبيرة ميريل ستريب تجسد بالفيلم شخصية باسم "العمة مارش"، والفنانة الشابة "إيليزا سكانلن" التي تجسد شخصية باسم "بيث مارش".

ويعتبر الفيلم قصة مستوحاة من رواية طرحت في عام 1869 تحمل العنوان نفسه Little Women او المرأة الصغيرة، وهي واحدة من روايات الكاتبة "لويزا ماي ألكوت".

وكانت إطلالة النجمة الشابة خلال حضورها للعرض الخاص للفيلم تحمل طابع الـ multi-coloured graphic، في حين ظهر كل من النجمة ميرل ستريب والنجمة الشابة فلورينس باف بإطلالة سوداء.

ويعتبر الفيلم من إخراج المخرج الكبيرة "جريتا جيروج" التي سبق لها الترشح لجائزة الأوسكار أكثر من مرة عن إخراجها لعدد مميز من الأعمال السينمائي أبرزها فيلم "ليدي بير" الذي ظهرت في بطولته أيضا النجمة الأيرلندية الشابة سيرشا رونو، وقد ترشحت سيرشا لجائزة الأوسكار أيضا عن الفيلم نفسه.
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