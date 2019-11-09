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شكوي ضد محمد رمضان أمام نقابة المهن الموسيقية

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:40 ص
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محمد رمضان
محمد رمضان
رانيا ماهر
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صرح علاء سلامة وكيل نقابة الموسيقيين أن هناك شكوي مقدمه ضد الفنان محمد رمضان من قبل شركه ريماس المسئولة عن انتاج أعماله الغنائية وشركة عالم الفن المسئوله عن توزيع هذه الأعمال أمام نقابة المهن الموسيقية بعدما أخل محمد رمضان في بنود العقد المبرم بينهما.


وصرح علاء سلامة، خلال لقائه ببرنامج "Et بالعربي" أن العقد بينهم ينص علي إنتاج 8 أغاني خلال السنه 2018 و 2019 وتم إنتاج أغنيه واحده "مافيا".


وتابع أن المشكله عبارة عن ماديه أكثر فالشركه تريد أن تكسب منه كنجم فا عندما يتم الاخلال وعدم الالتزام في بنود العقد يتم رفع قضيه في نقابه المهن الموسيقية بشكوي.


وأوضح أن هناك أيضاً اتفاقات قام بها محمد رمضان دون الرجوع إليهم فالشركه مقدمه شكوي أنها فوجئت أن لحن اغنيه "مافيا" تم استخدامه للاعلان لشركه اتصالات قام به وانهم عندما خاطبوا الشركه قالوا ان هذا اتفاق مع المطرب وليس لهم علاقه بالحن .


وإختتم علاء سلامه وكيل نقابة الموسيقيين كلامه أن محمد رمضان ملزم بالعقد الذي أمامهم الذي ينص على 8 أغاني خلال هذا العام او يوقع الشرط الجزائي.

وفى سياق آخر، يشار أن محمد رمضان طرح مؤخرا كليب "السلطان"، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحا كبيرا، وشاركته فى الكليب الموديل نور ستارز، والكليب من إخراج حسام الحسيني.

ومن جهة أخرى، يشار أن محمد رمضان يستعد حاليا لمسلسله الرمضانى القادم "البرنس"، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشاركه فى بطولة المسلسل الفنانة روجينا.

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الكلمات المفتاحية

هاني شاكر نقابة المهن الموسيقية محمد رمضان

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