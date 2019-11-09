مفاجآت في تشكيل برشلونة المتوقع ضد سيلتا فيجو





يتطلع فريق برشلونة لتعويض خسارته في المباراة الماضية والعودة لسكة الانتصارات مجددًا وذلك عندما يستقبل فريق سيلتافيجو على ملعبه مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".ويأمل رجال المدرب أرنستو فالفيردي في تحقيق الفوز في مباراة اليوم بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام ليفانتي بهدف مقابل ثلاثة.واستعاد الفريق الكتالوني جهود الثنائي لويس سواريز وأرثور حيث من المتوقع الدفع بهما في التشكيل الأساسي لبرشلونة أمام سيلتافيجو اليوم السبت.ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة في مباراة اليوم كالتالي :-حراسة المرمى : تير شتيجينخط الدفاع : سيميدو - لينجليت - بيكيه - جونيور فيربوخط الوسط : بوسكيتس - أرثور - فرانكي دي يونجخط الهجوم : لويس سواريز - ميسي - أنطوان جريزمان