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تشكيل الهلال السعودي المتوقع ضد أوراوا الياباني
السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:57 ص
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علي نبوي
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يتطلع الهلال السعودي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام أوراو ريد دياموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا.
ويسعى الفريق السعودي لتحقيق فوز مُريح في مباراة اليوم والتي ستقام على ستاد جامعة الملك سعود تسهل له من مهمة مباراة الإياب التي ستقام في اليابان.
واستقر المدرب الروماني رازفان لوسيسكو على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم لفريق الهلال.
تشكيل الهلال السعودي المتوقع ضد أوراوا
ويسعى الفريق السعودي لتحقيق فوز مُريح في مباراة اليوم والتي ستقام على ستاد جامعة الملك سعود تسهل له من مهمة مباراة الإياب التي ستقام في اليابان.
واستقر المدرب الروماني رازفان لوسيسكو على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم لفريق الهلال.
تشكيل الهلال السعودي المتوقع ضد أوراوا
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
الدفاع: محمد البريك، هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني.
الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري.
الهجوم: جيوفينكو، كاريلو، جوميز
الدفاع: محمد البريك، هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني.
الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري.
الهجوم: جيوفينكو، كاريلو، جوميز
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