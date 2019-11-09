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تشكل ريال مدريد المتوقع ضد إيبار في الدوري الإسباني

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:14 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
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يحل ريال مدريد ضيفا على إيبار مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

ويتطلع الفريق الملكي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وتعويض تعادله في المباراة الماضية على ملعبه أمام ريال بيتيس.

ويخوض ريال مدريد مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكاسح على جالطة سراي التركي بستة أهداف دون رد في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

واستقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام إيبار.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى : كورتوا

خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - ميندي

خط الوسط : كاسيميرو - فالفيردي - توني كروس

خط الهجوم : رودريجيو - كريم بنزيما - إيدين هازارد

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