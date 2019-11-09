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ليستر سيتي ضد أرسنال.. هل ينجو الجانرز من فضيحة في الكينج باور ؟

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:33 ص
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ليستر سيتي وارسنال
ليستر سيتي وارسنال
أحمد عصام
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يلتقي فريق ليستر سيتي ضد فريق أرسنال اليوم السبت 9 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكينج باور ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

 

موعد مباراة ليستر سيتي ضد أرسنال :-

وسيكون عشاق كرة القدم على موعد كبير مع الإثارة في مباراة ليستر سيتي ضد أرسنال اليوم في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما ستقام في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة المغرب.

 

وسوف يكون دفاع أرسنال في خطر كبير أمام هجوم ليستر سيتي الكاسح، حيث سجل الفريق الأزرق خلال آخر مباراتين بالدوري 11 هدفا ولم تهتز شباكه بأي هدف خلالهم، وكان جيمي فاردي له نصيب الاسد حيث شارك في تلك المواجهتين بـ6 أهداف.

 

التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال ضد ليستر سيتي :-

واستقر يوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال على التشكيل الذي سيخوض به مباراته ضد فريق ليستر سيتي على ملعب الكينج باور، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-

لينو - ميتلند نيلس - سوكراتيس - ديفيد لويز - كولاسيناك - جندوزي - توريرا - مسعود اوزيل - الكسندر لاكازيت - ايمريك اوباميانج - نيكولاس بيبي.

 

بينما يأتي التشكيل المتوقع لفريق ليستر سيتي :-

شمايكل - بيريرا - ايفنز - سيونكو - تشيلويل - نديدي - تيليمانياس - ماديسون - ايوزي بيريز - جيمي فاردي - بارنيس.

 

القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي ضد ارسنال :-

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على قنواتها عبر قمري النايل سات والعرب سات بشكل حصري هذا الموسم، حيث ستذاع المباراة بين فريق أرسنال وفريق ليستر سيتي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

 

ويحتل فريق ليستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما يحل فريق أرسنال في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

 

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