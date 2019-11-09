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10 قتلى حصيلة ضحايا اشتباكات البصرة بالعراق

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:13 ص
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احتجاجات البصرة
احتجاجات البصرة
وكالات
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أعلنت مصادر طبية عراقية، اليوم السبت، أن 10 متظاهرين سقطوا في محافظة البصرة بالإضافة لعشرات المصابين.

 

ووفقًا لقناة العربية، أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق متظاهرين كانوا يحاولون اقتحام مبنى مجلس محافظة البصرة، ما تسبب في ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، رغم ذلك لا يزال عدد من المتظاهرين يتواجدون في محيط مجلس المحافظة.

 

وقد اشتبك مئات المتظاهرين مع قوات مكافحة الشغب في شارع الرشيد، والتي ردت بإطلاق الغاز المسيل الدموع والقنابل الصوتية.

 

وقالت المصادر العراقية، إن المتظاهرون حاولوا الوصول مجدداً إلى جسر الشهداء، لكن قوات الأمن تواصل منعهم لليوم الثالث على التوالي.

 

يأتي هذا في وقت تشهد فيه ساحة التحرير وسط بغداد، توافد الآلاف إلى الميدان.

 

من جانبه، نفى المتحدث باسم الداخلية العراقية إطلاق رصاص على المتظاهرين في البصرة، كما أوضح أنه أُعطيت أوامر للأمن بعدم حمل السلاح الناري في ساحات التظاهر.

ومن جهته، قال المتحدث باسم الحكومة علي الحديثي لـ"العربية"، إن الحراك السلمي للمتظاهرين العراقيين موضع ترحيب لدى الحكومة، مشدداً على أن الحراك أفسح المجال أمام السلطات لتسريع وتيرة العملية الإصلاحية.

 

الحديثي أشار أيضاً إلى أن الحراك السلمي دفع الكتل البرلمانية للتجاوب بتشكيل لجنة دستورية، كما فتح الحراك المجال أمام ممثلي المتظاهرين ليدلوا بدلوهم في التعديلات الدستورية المطلوبة.

 

يأتي ذلك فيما نظم عشرات العراقيين مظاهرات أمام السفارة الإيرانية في لندن. وهتف المتظاهرون ضد إيران والمرشد الإيراني علي خامنئي، وسط تنديدات بتدخلاتها في الشأن العراقي.

 

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الكلمات المفتاحية

ضحايا احتجاجات البصرة العراق البصرة 10 قتلى

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