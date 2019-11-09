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جدول مواعيد مباريات اليوم.. 6 مواجهات نارية.. وقمة ألمانية بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:52 ص
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جدول_ مبارايات_ اليوم
جدول_ مبارايات_ اليوم
حسن شحاتة
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جدول مواعيد مباريات اليوم، عندما تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم السبت الموافق 5 / 11 / 2019، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها والاستمتاع بها فور إنطلاقها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا "ذهاب المباراة النهائية"
الهلال السعودي x أوراوا، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.

جدول مواعيد مباريات اليوم في بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا "الجولة الأولى"
نيجيريا x كوت ديفوار، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر البث الأرضي لقناة TIME SPORT.

جنوب أفريقيا x زامبيا، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر البث الأرضي لقناة TIME SPORT.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ12"
تشيلسي x كريستال بالاس، تقام المباراة في تمام 2:30 ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

بيرنلي x وست هام يونايتد، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

نيوكاسل x بورنموث، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 9.

توتنهام x شيفيلد يونايتد، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

ساوثهامبتون x إيفرتون، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 8.

ليستر سيتي x أرسنال، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني “الجولة الـ13”
فالنسيا x غرناطة، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

إيبار x ريال مدريد، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

برشلونة x سيلتا فيجو، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي “الجولة الـ12”
بريشيا x تورينو، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

إنتر ميلان x هيلاس فيرونا، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

نابولي x جنوى، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني “الجولة الـ11”
بادربورن x أوجسبورج، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

شالكه x دوسلدورف، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

ماينزx يونيون برلين، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.

هيرتا برلين x لايبزيج، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

بايرن ميونيخ x بروسيا دورتموند، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي “الجولة الـ13”
بريست x باريس سان جيرمان، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

ليل x ميتز، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

موناكو x ديجون، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري القطري “الجولة العاشرة”
السد x نادي قطر، تقام المباراة في تمام 4:10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:10 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:10 مساءًا بتوقيت الإمارات.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي “الجولة الثالثة”
يوسفية برشيد x الرجاء البيضاوي، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الثامنة"
الصفاقسي x إتحاد بن قردان، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
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