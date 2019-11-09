إيمان العاصي: "فكرة الموت مش بتخوفي"





وعلقت على الصورة، قائلة: "أكتر حاجة مش قادرة أفهمها ليه خوفونا من الموت ليه مش عاوزينوا يقرب ليه بندعي لبعض بربنا يطول في عمر فلان".



وتابعت: "ليه لما الإنسان بيموت بنزعل عليه وبيبقي صعبان علينا قوي انه فارق الدنيا! مع إن فعلًا الدنيا وحشه جدًا والناس بقت صعبة وعدوانين وكلها حروب يا بالسلاح يا حروب نفسيه وثورات وجوع وأمراض وظلم وسجون واغتصاب! طول الوقت خوف من المستقبل مع ان الموت بيحسم المشكلة ويريحك من كل ده وبرضه مش بنحبه".



وأوضحت:"أنا مؤمنة جدًا أن الموت دا من أجمل الأشياء وانه سعاده مش بؤس ولا حزن أنا عن نفسي فكرة الموت دي مش بتخوفني بالعكس تمامًا بس عاوزه أعيش بس علشان بنتي مش أكتر علشان خايفة عليها من الناس والدنيا فازاي الحياة حاجة حلوة والموت حاجة وحشة إزاي الحياة اضطراب مؤقت."



نعيها الراحل هيثم أحمد زكي

وقد كانت نعت الفنانة إيمان العاصي زمايلها الفنان الراحل هيثم احمد زكي بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".



حيث قالت: "إن لله وإنا اليه راجعون الله يرحمك يا هيثم في الجنه إنشاء الله ' هيثم أحمد زكي في ذمة الله' صدمة ووجع قلب كأن أحمد زكي مات تاني كان نفسي تبقي إشاعة بس قدرك يا حبيبي."



تفاصيل وفاة الراحل

وقد رحل عن عالمنا فجر يوم الخميس الفنان هيثم احمد زكي عن عمر يناهز ال 35 عاما بعد تعرضه لهبوط مفاجئ في الدوره الدمويه ليتوفي وحيدا داخل منزله بمدينة الشيخ زايد.



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل هيثم أحمد زكي مسلسل علامة إستفهام والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي وهو من بطولة ميريهان حسين، محمد نجاتي، جيهان خليل، عبد الرحمن أبو زهرة، كوكي، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.





شاركت الفنانة الشابة إيمان العاصي متابعيها عبر حسابها الرسمي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" منشورًا عن الموت.