نجم بيراميدز يصدم الزمالك.. والأبيض يبحث عن حل للأزمة

رفض نبيل عماد دونجا لاعب وسط نادى بيرايمدز ونجم المنتخب المصري، العروض التي تلقاها في الفترة الأ|خيرة وأكد على رغبته فى الاستمرار مع ناديه حتى نهاية الموسم الجاري لرغبته في تحقيق البطولة الكونفيدرالية الإفريقية مع ناديه فضلاً عن تمسك ديسابر المدير الفني للفريق بعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها يناير المقبل.