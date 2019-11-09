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نجم بيراميدز يصدم الزمالك.. والأبيض يبحث عن حل للأزمة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:49 ص
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بيراميدز
بيراميدز
الفجر الرياضي
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رفض نبيل عماد دونجا لاعب وسط نادى بيرايمدز ونجم المنتخب المصري، العروض التي تلقاها في الفترة الأ|خيرة وأكد على رغبته فى الاستمرار مع ناديه حتى نهاية الموسم الجاري لرغبته في تحقيق البطولة الكونفيدرالية الإفريقية مع ناديه فضلاً عن تمسك ديسابر المدير الفني للفريق بعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها يناير المقبل.

وأبدى مجلس ادارة الزمالك رغبته فى الحصول على خدمات اللاعب فى يناير المقبل لتدعيم خط الوسط بعد إصابة محمود عبد العزيز بقطع فى الرباط الصلبى سيبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

ويسعى مجلس الزمالك لإيجاد بديل خلال الفترة القادمة لمحمود عبدالعزيز والذي انتهى موسمه مع الزمالك بسبب الإصابة ومن المحتمل أن يبحث الأبيض عن لاعب مميز في هذا المركز سواء من دول شمال أفريقيا أو دول أفريقية ليكون بديل المغربي خالد بو طيب والذي فشل في إثبات نفسه للجهاو الفني وجماهير الزمالك.
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الكلمات المفتاحية

نبيل دونجا ميتشو محمود عبدالعزيز ديسابر بيراميدز الزمالك

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