أحمد عز: "انتظروني بفيلم كيرة والجن صيف 2020"

شارك الفنان أحمد عز، جمهوره صورة جديدة ظهر خلالها بصحبة النجم كريم عبد العزيز أثناء تصويرها عملًا جديدًا ومشترك وذلك عبر حسابه بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

وعلق على الصورة قائلا: "صيف 2020 فيلم كيرة والجن عن رواية 1919".

ميزانية فيلم الممر

وكشف أحمد عز، مؤخرَا عن ميزانية فيلم الممر، قائلًا إن الفيلم تكلف حوالي 55 مليون جنيه كإنتاج، أو أكثر، معلقًا: "هشام عبد الخالق مكسبش من فيلم الممر، ولكن مكسبنا الأدبي والمعنوي أكثر بكثير من المكسب المادي".





جزء ثاني من الممر

وتحدث الفنان، عن إمكانية عمل جزء ثاني من فيلم الممر، قائلًا: "التصريح بالحاجات دي لازم يرجع لهشام عبد الخالق لأنه بيكون ليه ترتيبات، ولكن يا رب إن شاء الله هيحصل، وكلنا متحمسين لعمل جزء تاني".