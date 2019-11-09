Advertisements
Advertisements
Advertisements

ريال مدريد يواجه خطر خسارة صفقته المنتظرة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:30 ص
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
Advertisements
أصبح نادي ريال مدريد الإسباني يواجه خطر العجز عن التعاقد مع صفقته المنتظره خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


سالزبورج يرفع مطالبه لبيع هالاندا

وأكدت صحيفة "توتة سبورت" الإيطالية أن نادي سالزلورج النمساوي قرر رفع مطالبه لمن يرغب في ضم النرويجي إيرلينج براوت هالاند مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات.


وكشفت الصحيفة أن نادي سالزبورج يرغب في الحصول على مبلغ 100 مليون يورو من أي نادي يرغب في ضم هالاندا خلال فترة الانتقالات سواء الصيفية والشتوية.


سبب زيادة مطالب سالزبورج لبيع هالاندا

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن نادي سالزبورج قرر رفع مطالبه لبيع هالاندا في الشتاء القادم بسبب أن النادي رأى أن هناك منافسة شرسة بين العديد من الأندية لضمه.


مطالب سالزبورج تعقد المهمة على ريال مدريد

وأشارت الصحيفة إلى أن مطالب سالزبورج العالية ستعقد المهمة على نادي ريال مدريد في ضم هالاندا خصوصا وسط منافسة أكثر من 20 نادي يرغبون في ضم اللاعب.


الأندية التي ترغب في التعاقد مع هالاندا

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع هالاندا خلال فترة الانتقالات الصيفية أو الشتوية القادمة أبرزها نادي مانشستر يونايتد ونادي يوفنتوس ونادي مانشستر سيتي ونادي بايرن ميونخ ونادي أتلتيكو مدريد.


مشاركات هالاندا مع نادي سالزبورج

وقد شارك إيرلينج براوت هالاند في 17 مباراة فقط حتى الآن مع نادي سالزبورج خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 15 هدف.
Advertisements

أخبار تهمك

يلا شووت NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر AFRICA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش مصر HD

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتش مصر NOW

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شووت» مشاهدة مباراة ’’مصر ومالي’’ بث مباشر time sport بين سبورت يوتيوب رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 13 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KOOORA GOAL تايم سبورت I7SRY يلا شوت رابط ماتش مصر مباشر NOW

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

الآن

‫القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم‬‎ ضد مالي في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والموعد والتشكيل المتوقع

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شوت» TIME SOPRT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر يوتيوب beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالي مجانا

منذ حوالي 14 ساعة

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام وكيفية استقبالها "Time Sport"

منذ حوالي 14 ساعة

مصدر أمني يكشف سر العثور على جثة شاب بمنطقة جبلية بالغردقة

منذ ثلث ساعة

يلا شووت TIME beIN مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر يلا كورة KOOORA GOAL يوتيوب تايم سبورت رابط ماتش مصر KORA ONLINE

منذ حوالي 13 ساعة

كورة لايف MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر FILGOAL يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر الهدف الأول الآن لمصر

منذ حوالي 12 ساعة

KOOORA GOAL - تايم سبورت مشاهدة مصر ومالي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف EGYPT MATCH رابط ماتش مصر NOW

منذ حوالي 11 ساعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

منذ يوم

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

الآن

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:00 م

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

06:54 م

«يلا شوت» TIME SOPRT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر يوتيوب beIN SPORT المفتوحة

05:47 م

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

12:10 ص

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتش مصر NOW

06:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

DMCA.com Protection Status