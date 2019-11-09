ريال مدريد يواجه خطر خسارة صفقته المنتظرة

أصبح نادي ريال مدريد الإسباني يواجه خطر العجز عن التعاقد مع صفقته المنتظره خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.







سالزبورج يرفع مطالبه لبيع هالاندا



وأكدت صحيفة "توتة سبورت" الإيطالية أن نادي سالزلورج النمساوي قرر رفع مطالبه لمن يرغب في ضم النرويجي إيرلينج براوت هالاند مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات.





وكشفت الصحيفة أن نادي سالزبورج يرغب في الحصول على مبلغ 100 مليون يورو من أي نادي يرغب في ضم هالاندا خلال فترة الانتقالات سواء الصيفية والشتوية.





سبب زيادة مطالب سالزبورج لبيع هالاندا



وأشارت التقارير الصحفية إلى أن نادي سالزبورج قرر رفع مطالبه لبيع هالاندا في الشتاء القادم بسبب أن النادي رأى أن هناك منافسة شرسة بين العديد من الأندية لضمه.





مطالب سالزبورج تعقد المهمة على ريال مدريد



وأشارت الصحيفة إلى أن مطالب سالزبورج العالية ستعقد المهمة على نادي ريال مدريد في ضم هالاندا خصوصا وسط منافسة أكثر من 20 نادي يرغبون في ضم اللاعب.





الأندية التي ترغب في التعاقد مع هالاندا



ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع هالاندا خلال فترة الانتقالات الصيفية أو الشتوية القادمة أبرزها نادي مانشستر يونايتد ونادي يوفنتوس ونادي مانشستر سيتي ونادي بايرن ميونخ ونادي أتلتيكو مدريد.