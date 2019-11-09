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مبابي يسهل انضمام صلاح إلى ريال مدريد

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:27 ص
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مبابي _و_صلاح
مبابي _و_صلاح
حسام مجدي
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يقرب الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان انضمام المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول إلى نادي ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي.


ليفربول يستهدف مبابي

وكشفت صحفية "بيلد سبورت" أن نادي ليفربول يرغب في التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


عرض ضخم جدا من ليفربول لضم مبابي

وأكدت الصحيفة أن نادي ليفربول مستعد لتقديم عرض بقيمة 215 مليون جنية إسترليني وراتب يصل إلى 34 مليون جنية إسترليني سنويا لضم مبابي في الصيف القادم.


تعاقد ليفربول مع مبابي يتسبب في رحيل صلاح

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة نجح نادي ليفربول في ضم مبابي في الصيف سيتمكن نادي ريال مدريد من التعاقد مع محمد صلاح نجم الريدز مقابل حوالي 135 مليون جنية إسترليني.


منافسة شرسة بين الريال وليفربول

كما ذكرت الصحيفة أن هناك منافسة قوية تنتظر نادي ليفربول للتعاقد مع مبابي في الصيف حيث يوجد العديد من الأندية التي ترغب في ضمه أبرزها نادي ريال مدريد.


ترتيب ليفربول وريال مدريد في دورياتهم

ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.


بينما يتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها في الدوري حتى الآن.
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محمد صلاح ليفربول كليان مبابي ريال مدريد باريس سان جير مان

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