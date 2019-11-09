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هل يرحل مودريتش عن ريال مدريد؟

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:24 ص
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مودريتش
مودريتش
حسام مجدي
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انتشرت في الفترة الأخيرة أنباء تشير إلى اقتراب نادي ريال مدريد من التخلي عن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق في نهاية الموسم الحالي.


ريال مدريد يرد على أنباء رجيل مودريتش

ورد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد على أنباء رحيل مودريتش عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


وقال زيدان في تصريحات صحيفة اليوم: "سيكون لمودريتش دور مهم هنا، إنه لم يلعب بانتظام، لكن لوكا هو لوكا، عندما يأتي جدول زمني أكثر إحكامًا، سنرى ما سنفعله، لكننا بحاجة إلى مودريتش".


الأندية التي ترغب في ضم مودريتش

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع لوكا مودريتش خلال الصيف القادم في حالة رحيله عن ريال مدريد بالفعل أبرزها نادي ميلان الإيطالي.


مشاركات مودريتش مع ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك لوكا مودريتش في 13 مباراة حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.


موعد مباراة ريال مدريد القادمة

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي إيبار غدا السبت 9 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
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