عاجل|احذر السفر اليوم.. شبورة كثيفة على الطرق و'المرور' تغلق 'إسكندرية الصحراوي'

شهدت الساعات الأولى اليوم السبت، ظهور شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية بالمحافظات الشمالية.

وفي أول رد فعل من الإدارة العامة للمرور، أغلقت طريق إسكندرية الصحراوى فى الاتجاهين لحين تلاشى الشبورة.

وأهابت إدارة المرور جميع السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية الرابطة بين المحافظات بسبب ظهور شبورة كثيفة منعا للحوادث.





وحذرت إدارة المرور من السرعات الزائدة وتخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات ويجب استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.





وأهابت إدارة المرور بالمواطنين اتباع قواعد المرور وإرشادات الإدارة العامة للمرور فى حالة وجود الشبورة على الطرق حفاظا على سلامة الجميع، وإعادة التذكرة بأرقام التليفونات التى قد تم الإعلان عنها للتواصل مع الإدارة العامة للمرور (01221110000 – 24021233/02 ) للمساعدة فى حالات الطوارئ على الطرق السريعة.