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ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى بالأمم الإفريقية

السبت 09/نوفمبر/2019 - 04:26 ص
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منتخب_مصر
منتخب_مصر
محمد الصو
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انتهت مساء أمس مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.


وأقيمت مباراتين مساء أمس حيث شهد لقاء الافتتاح مباراة مصر البلد المستضيف ومالي وانتهت بفوز الفراعنة بهدف وحيد دون رد، فيما كانت المواجهة الثانية بين غانا والكاميرون وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.


ونجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد مهاجم الفراعنة من رأسية عقب تلقيه عرضيه من أحمد عبدالفتوح، في الدقيقة 29 من عمر المباراة.


وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بمشاركة 8 منتخبات على ملعبي القاهرة والسلام، بالفترة من 8 نوفمبر حتى 22 من نفس الشهر والمؤهلة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.


وأحزر المنتخب الأوليمبي، أول ثلاث نقاط في مشوار مجموعته الأولى والتي تضم أيضا "غانا والكاميرون".


على الجانب الآخر نجح المنتخب الغاني في اقتناص تعادلا قاسيا في اللحظات الأخيرة أمام منتخب الكاميرون، لحساب نفس الجولة.


وتقدم منتخب الكاميرون عن طريق فرانك جونيور فى الدقيقة 60، من ضربة حرة مباشرة، قبل أن يستطيع حبيب محمد لاعب منتخب غانا فى إدراك هدف التعادل فى الدقيقة 87 من عمر المباراة.


ومن المقرر أن تستأنف مباريات المجموعة الأولى يوم 11 نوفمبر الجاري، حيث يواجه منتخب الكاميرون نظيره المالي في العاشرة مساءا، فيما يواجه منتخب مصر الأوليمبي منتخب غانا الأوليمبي، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


ويرصد "الفجر الرياضي" ترتيب المجموعة الأولى بعد مباريات الجولة الأولى من خلال التقرير الآتي:-


ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يحتل المنتخب الكاميروني المركز الثاني بنقطة وحيدة ومنتخب غانا ثالثا بنقطة وحيدة أيضا، فيما يتواجد المنتخب المالي بالمركز الأخير بدون أي نقاط.
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