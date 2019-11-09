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عاجل.. وفاة الرئيس التونسي السابق محمد الناصر

السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:42 ص
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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تُوفّي فجر اليوم السبت 09 نوفمبر 2019، رئيس مجلس نواب الشعب السابق و الرئيس التونسي المؤقت السابق محمد الناصر، عن عمر يناهز 85 عاما.

وقد تعرض الناصر لأزمة صحية مفاجئة مساء أمس، ليتمّ نقله على إثرها إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، أين وُصِفت حالته بالحرجة قبل إعلان خبر وفاته فجر اليوم السبت.

ويجدر التذكير، بأن الراحل محمد الناصر هو سياسي تونسي مخضرم، كان قد قاد تونس في مرحلة عصيبة جدا، منذ يوم 25 من شهر جويلية الماضي إثر وفاة الرئيس الأسبق الباجي قائد السبسي، إلى غاية يوم 13 أكتوبر المنقضي، بعد إعلان فوز قيس سعيّد بمنصب الرئيس الجديد للبلاد.

هذا وقد كان محمد الناصر يشغل منصب رئيس مجلس النواب التونسي منذ 04 ديسمبر 2014 إلى 25 جويلية 2019، كما تولى منصب وزير الشؤون الإجتماعية قي أكثر من حكومة تونسية، وشهد له الكثيرون ممّن عملوا معه بأنه رجل مميز ومتفاني في أداء عمله ورسالته التي كُلّف بها.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته و أسكنه فسيح جنانه و إنا لله و إنا إليه راجعون.
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