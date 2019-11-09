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باريس يصدم ليفربول.. تعرف على السبب

السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:37 ص
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باريس وليفربول
باريس وليفربول
علاء خليف
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يرفض التفريط في نجم الفريق والذي يحظي بإهتمام العديد من الاندية الأوروبية التي تسعي للحصول علي خدماته خلال الفترة القادمة.


وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يرفض الاستغناء عن المهاجم الشاب كيليان مبابي، والمطلوب في عدة أندية أوروبية في مقدمتها نادي ريال مدريد والذي يجهز لتقديم عرضًا ضخمًا لضم اللاعب خلال الفترة المقبلة، وذلك نظرًا لما يتمتع به اللاعب من موهبة فريدة وإمكانيات رائعة تجعله إضافة قوية للملكي.


وكشفت الصحيفة الفرنسية عن خطة نادي باريس سان جيرمان للحفاظ على "مبابي".


وأشارت الصحيفة أن نادي باريس سان جيرمان يكثف مفاوضاته مع كيليان مبابي في الفترة الحالية، من أجل اقناعه بتمديد تعاقده مع الفريق والذي ينتهي عام 2022، لتحصين اللاعب من إغراءات النادي الملكي.


ويمثل كيليان مبابي، هدفًا رئيسيًا للفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد والذي يرغب في الحصول على خدماته، كما أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي يعتبر المهاجم الشاب حلمًا بالنسبة له وسيقدم كافة الإغراءات له لإقناعه بالموافقة علي الإنضمام لصفوف الريال الفترة القادمة.


وسبق وحاول نادي ريال مدريد الحصول على خدمات مبابي في الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن تمسك نادي باريس سان جيرمان باللاعب لرغبته في المنافسة علي لقب دوري أبطال أوروبا.


ومن المتوقع أن تكلف صفقة "مبابي" خزينة ريال مدريد مبلغا ضخمًا قد يتجاوز الـ 250 مليون يورو.
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الكلمات المفتاحية

مبابي ليفربول باريس سان جيرمان انتقالات يناير

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