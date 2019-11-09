نداء شرارة بإطلالة بيضاء وتاج من الورد يزين رأسها (صورة)

وعلقت نداء على الصور قائلة: "ابتسم"، فيما تفاعل الجمهور معها وترك تعليقات إيجابية.



نبذة عنها

ولدت شرارة في عمان ونشأت في حي القويسمة الفقير شرقي العاصمة الأردنية، لعائلة من ذوي الدخل المحدود، حاصلة على درجة الدبلوم في التربية الخاصة، ظلت في منزلها لمدة ثلاثة سنوات بدون ممارسة الغناء، بسبب عدم نجاحها في مسابقات مواهب غنائية شاركت بها سابقا، لأن حكامها تعمدوا عدم نجاحها رغم موهبتها لكونها محجبة و قبل مشاركتها في برنامح "ذا فويس″ كانت تخاف من كونها محجبة وتحب الغناء، لأنها خرجت من مجتمع محافظ يفرض قيود على السيدات، مع خوف والديها من نظرة المجتمع، عملت كمدرسة للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة لأنه مجال دراستها.