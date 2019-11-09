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نداء شرارة بإطلالة بيضاء وتاج من الورد يزين رأسها (صورة)
السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:41 ص
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نادين أحمد نجدي
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نشرت الفنانة الأردنية نداء شرارة، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيدوهات "إنستجرام" .
وأظهرت الصورة التي نشرتها وجهها فقط، حيث كانت ترتدي طرحة بيضاء اللون ويزين رأسها تاج من الورد المزين بزهرة الياسمين، كما وضعت ميك آب مناسب مع بشرتها.
وعلقت نداء على الصور قائلة: "ابتسم"، فيما تفاعل الجمهور معها وترك تعليقات إيجابية.
نبذة عنها
ولدت شرارة في عمان ونشأت في حي القويسمة الفقير شرقي العاصمة الأردنية، لعائلة من ذوي الدخل المحدود، حاصلة على درجة الدبلوم في التربية الخاصة، ظلت في منزلها لمدة ثلاثة سنوات بدون ممارسة الغناء، بسبب عدم نجاحها في مسابقات مواهب غنائية شاركت بها سابقا، لأن حكامها تعمدوا عدم نجاحها رغم موهبتها لكونها محجبة و قبل مشاركتها في برنامح "ذا فويس″ كانت تخاف من كونها محجبة وتحب الغناء، لأنها خرجت من مجتمع محافظ يفرض قيود على السيدات، مع خوف والديها من نظرة المجتمع، عملت كمدرسة للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة لأنه مجال دراستها.
موهبتها
كانت تمضي معظم وقتها في المنزل بين الكتابة أو التلحين أو الدندنة والغناء، كما تمتلك مواهب أخرى إلى جانب موهبة الغناء المميزة، منها موهبة التقليد؛ حيث كشفت عن هذه الموهبة في كواليس البرنامج بتقليدها الفنانين من خلال جلسة مع أصدقائها، كما تتقن موهبة الكتابة والتلحين وقد سبق أن أصدرت أغاني عديدة من كتابتها وتلحينها.
آخر ألبوماتها
يذكر أن آخر البوم لشرارة هو "بعدو عطرك" شهد نجاحًا كبيرًا وتضمن 12 أغنية وهم، بعدو عطرك، كلام في كلام، مدام معايا القمر، هب السعد، يا نور،يجرحني، أنا أردنية، أبن الشامة، أدور عليك، بتخون، سهرانة أنا، ضيعنا الحب.
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