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بطريرك الكاثوليك يترأس القداس الإلهي بكنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة
السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:09 ص
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حازم رفعت
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ترأس صاحب الغبطة الانبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، أمس الجمعة، القداس الالهي من كنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة للاقباط الكاثوليك، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد رئيس الملائكة ميخائيل.
وكان فى استقبال غبطته الاب بسكوالى وجميع شعب الرعية.
وتخلل القداس كلمة من صاحب الغبطة شجع فيها الرعية على نموها وازدهارها، كما وشكر الاب بسكوالى لمجهوداته القيمة فى هذه الرعية.
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