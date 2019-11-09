بطريرك الكاثوليك يترأس القداس الإلهي بكنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة

ترأس صاحب الغبطة الانبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، أمس الجمعة، القداس الالهي من كنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة للاقباط الكاثوليك، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد رئيس الملائكة ميخائيل.





وكان فى استقبال غبطته الاب بسكوالى وجميع شعب الرعية.



