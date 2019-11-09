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بطريرك الكاثوليك يترأس القداس الإلهي بكنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 03:09 ص
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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ترأس صاحب الغبطة الانبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، أمس الجمعة، القداس الالهي من كنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة للاقباط الكاثوليك، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد رئيس الملائكة ميخائيل.

وكان فى استقبال غبطته الاب بسكوالى وجميع شعب الرعية.

وتخلل القداس كلمة من صاحب الغبطة شجع فيها الرعية على نموها وازدهارها، كما وشكر الاب بسكوالى لمجهوداته القيمة فى هذه الرعية.
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الكلمات المفتاحية

رئيس الملائكة ميخائيل الانبا ايراهيم اسحق الاقباط الكاثوليك

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