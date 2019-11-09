عاجل.. نجم سينمائي شهير يستئصل ورما سرطانيا





كشف أحد المواقع الإخبارية، أن نجم هوليوود الشهير ويل سميث، ذهب إلى المستشفى للخضوع لفحص بالمنظار على القولون، واكتشف الطبيب ورما بالقولون قام باستئصاله.





وأشار الموقع إلى أنه بعد فحص الأطباء الورم اكتشفوا أنه ورم حميد ولا يستدعى القلق.





ولفتوا إلى أن الورم حميد ولكن كان يحتوى على أنسجة سرطانية، وأن سرطان القولون يبدأ من خلال تلك النوعية من الأورام.





وأوضحوا أن المريض يكون محظوظًا فى حالة أنه استأصله فى وقت مبكر.



