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موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو اليوم السبت 9/11/2029 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:33 ص
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برشلونة
برشلونة
محمد جمال
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يستضيف ملعب كامب نو مباراة قوية وهامة لنادى برشلونة الإسبانى ضد فريق سيلتا فيجو ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى الإسبانى، اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر، في لقاء سيقوده الحكم كوادرا فيرنانديز، ويسعي برشلونة تحت قيادة أرنستو فالفيردى للعودة للإنتصارات من جديد بعد النتائج السلبيه للفريق خلال الفترة الماضية.


موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بالدوري الإسباني

يحل فريق سيلتا فيجو ضيف ثقيل علي فريق برشلونة ضمن مباريات الجولة ال 13 من بطولة الدوري الإسباني، في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو بالدوري الإسباني

يستضيف ملعب كامب نو مباراة برشلونة ضد فريق سيلتا فيجو ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى الإسبانى في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى.


التشكيل المتوقع لفريق برشلونة أمام سيلتا فيجو بالدوري الإسبانى

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : سيميدو، بيكيه، لينجليت، سيرجيو روبيرتو

خط الوسط : دي يونج، بوسكيتس، فيدال، جريزمان، انسو فاتى

خط الهجوم : ليونيل ميسي


ترتيب برشلونة وسيلتا فيجو بالدوري الإسباني

يحتل برشلونة المركز الثانى ببطولة الدوري برصيد 22 نقطة، خلف فريق ريال سزسيدال متصدر الدوري برصيد 23 نقطة، بينما يحتل فرسق سيلتا فيجو المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط.
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