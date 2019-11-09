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بهذه الكلمات.. محمد منير ينعى هيثم أحمد زكي

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:15 ص
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بوابة الفجر
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نعى الكينج محمد منير،  وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية إثر هبوط  في الدورة الدموية


وكتب منيرعبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات الشهير "تويتر"، قائلا:" ‏ابني وحبيبي ‎هيثم أحمد زكي.. بلا تعليق إنها إرادة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ملابسات وافاة الراحل
كشف الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، أن الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، أصيب بالتعب بسبب التمارين الرياضية في "الجيم". 

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاعلكم"، عبر قناة "العربية"، الإخبارية إلى تعاطي الراحل، جرعة زائدة من العقاقير الخاصة بالمكملات الغذائية والتي كانت سببًا في شعوره بالإرهاق أثناء أدائه التمارين.

وأشار إلى أنه يرجح الرواية التي تؤكد أن المغص والتقلصات التي أصابت الراحل كانت سببًا في وفاته.

أول صورة للأح غير الشقيق لهيثم أحمد زكي
ومنذ ساعات قليلة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أول صورة لشقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، رامى عز الدين بركات.

وصرح الأعمال أشرف السعد، في وقت سابق بأن رامي عز الدين بركات، الأخ غير شقيق لهيثم أحمد زكي، لن يتمكن من الحضور لموعد تشييع الجثمان، لتواجده في العاصمة البريطانية لندن.

وأشار أنهما يريد التواصل مع نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي لترتيب حضورهما.

تفاصيل وفاة هيثم أحمد زكي
يذكر أن هيثم، توفي بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وقد عثروا على جثته في منزله، بمدينة الشيخ زايد.

جنازة الراحل
وأقيمت الجنازة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وخرجت الجنازة من مسجد مصطفى محمود، بالمهندسين.

وتم دفن الراحل بمقابر العائلة بجوار والده الفنان الراحل أحمد زكي، بطريق الفيوم.

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