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موعد مباراة ليستر سيتي ضد آرسنال اليوم السبت 9/11/2019 في الدوري الألماني

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:04 ص
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ليستر سيتي ضد أرسنال
ليستر سيتي ضد أرسنال
محمد الصو
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يستعد عشاق الساحرة المستديرة، لمواجهة من العيار الثقيل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل آرسنال ضيفا على ليستر سيتي، بالبريميرليج.


ويخوض أرسنال بقيادة أوناي إيمري المدير الفني، مواجهة ثقيلة في مشواره بالدوري الإنجليزي، مساء اليوم ضد ليستر سيتي، المنتشي مؤخرا بنتائجة المميزة.


ويستضيف ملعب كينج باور معقل النمور مواجهة ليستر سيتي ضد أرسنال ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج.


موعد مباراة ليستر سيتي وأرسنال

وتقام مباراة ليستر سيتي ضد أرسنال، في الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتنقل فعاليتها عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.


ومن المقرر أن يفقد أرسنال، خدمات لاعبه سيبايوس خلال المباراة بسبب تعرضه للإصابة مؤخرا، وهو ما يعيقه عن المشاركة في المباراة.


ترتيب الفريقين بالدوري الإنجليزي

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 23 نقطة، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في مباراتين وتلقى هزيمة في مثلهما، بينما يحل أرسنال في المركز الخامس برصيد 17 نقطة جمعهما من الفوز في 4 مواجهات وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في مواجهتين.
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