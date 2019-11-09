موعد مباراة ليستر سيتي ضد آرسنال اليوم السبت 9/11/2019 في الدوري الألماني

يستعد عشاق الساحرة المستديرة، لمواجهة من العيار الثقيل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل آرسنال ضيفا على ليستر سيتي، بالبريميرليج.





ويخوض أرسنال بقيادة أوناي إيمري المدير الفني، مواجهة ثقيلة في مشواره بالدوري الإنجليزي، مساء اليوم ضد ليستر سيتي، المنتشي مؤخرا بنتائجة المميزة.





ويستضيف ملعب كينج باور معقل النمور مواجهة ليستر سيتي ضد أرسنال ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج.





موعد مباراة ليستر سيتي وأرسنال



وتقام مباراة ليستر سيتي ضد أرسنال، في الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتنقل فعاليتها عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.





ومن المقرر أن يفقد أرسنال، خدمات لاعبه سيبايوس خلال المباراة بسبب تعرضه للإصابة مؤخرا، وهو ما يعيقه عن المشاركة في المباراة.