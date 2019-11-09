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قبل موقعة الأحد.. مواجهات لا ينساها التاريخ بين ليفربول ومانشستر سيتي

السبت 09/نوفمبر/2019 - 01:58 ص
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ليفربول ومانشستر سيتي
ليفربول ومانشستر سيتي
عبدالقادر عرابي
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تتجه أنظار الجماهير الإنجليزية وجماهير كرة القدم في العالم نحو ملعب أنفيلد رود بمدينة ليفربول مساء الأحد المقبل لماتبعة قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بين المتصدر الحالي ليفربول وضيفه حامل اللقب مانشستر سيتي في الجولة 12 من البرمييرليج.


وبالتأكيد يعد الفريقان هما الأقوى في إنجلترا خلال السنوات الخمس الماضية في ظل تراجع مانشستر يونايتد وأزمات أرسنال وتشيلسي وعدم وضوح مشروع توتنهام مع بوتشيتينو.


كما خطفت صدامات الفريقين الكبيرين محلياً وأوروبياً أنظار المتابعين لما تحمله من إثارة وندية وغزارة في الأهداف، ونلقي الضوء على أبرز سبع مواجهات للعملاقين في السنوات الأخيرة.


يناير 2012 – كريج بيلامي في الموعد

بعد الفوز في الذهاب بملعب الإمارات بهدف نظيف، تواجه الفريقان في يناير 2012 في إياب كأس الرابطة الإنجليزية بملعب أنفيلد، تقدم دي يونج للسيتي وتعادل جيرارد قبل أن يسجل دزيكو هدفاً ثانياً، وبينما كان يتأهب الفريق للوصول للنهائي سجل كريج بيلامي هدفاً قاتلاً ليؤهل الريدز للنهائي الذي حسمه ليفربول أمام كارديف، ويحقق آخر لقب محلي له حتى الآن.


أبريل 2014 – صاروخية كوتينيو

كان الصراع على أشده بين الفريقين في نهاية موسم 2013-2014 الشهير، إستضاف ملعب أنفيلد مباراة القمة في الإسبوع 34 وكان الريدز في حاجة لفوز ولا غيره للبقاء في دائرة الصراع على اللقب، تقدم الريدز بهدفين مبكرين لرحيم ستيرلنج ومارتن سكرتيل، خمس دقائق في الشوط الثاني كانت كافية للفريق السماوي لإستغلال تراخي رجال المدرب "بريندان رودجرز"، ليسجل دافيد سيلفا وجلين جونسون لاعب ليفربول ضد مرماه، لكن كوتينيو رد بقذيفة لا لا تصد ولا ترد قبل النهاية بدقائق ليقرب ليفربول من الدوري قبل أن يتنزل أسطورته جيرارد عن اللقب بعد إنزلاقه خلال مباراة تشيلسي الشهيرة فيما بعد.


نوفمبر 2015 – زلزال الإتحاد

في فترة كانت سيئة لليفربول، توجه كلوب المدير الفني الجديد لليفربول آنذاك لملعب الإتحاد للمرة الأولى في نوفمبر عام 2015، كانت التوقعات تشير لهزيمة مؤكدة للفريق الأحمر، لكن جماهير السيتي وجدت النتيجة بعد 32 تشير لتقدم الضيوف بثىثية مانجالا لاعب السيتي بالخطأ في مرماه، وفيليب كوتينيو وروبيرتو فيرمينو، وأضاف مارتن سكيرتيل الهدف الرابع في الشوط الثاني، بينما سجل الكون أجويرو هدف رجال بيليجريني الوحيد.


فيراير 2016 – لقب سماوي
وصل الفريقان لملعب ويمبلي في نهاية فبراير 2016 لحساب نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، تقدم فيرناندينيو للسيتي، وتعادل كوتينيو في اللحظات الأخيرة ليجأ الفريقين لضربات الحظ التي حسمها السيتي بسهولة بعد أن أطاح رجال كلوب "لالانا وكوتينيو ولوكاس ليفا" بالركلات بغرابة شديدة.


سبتمبر 2017 – مهرجان السيتي

هزيمة نكراء تلقاها كلوب ونجمه الجديد محمد صلاح في زيارته الأولى لملعب الإتحاد في سبتمبر عام 2017، تصدم أجويرو بهدف مبكر، قبل أن يطرد ساديو ماني لاعب ليفربول بعد أن ركل وجه الحارس إيديرسون بقدمه، لسيجل السيتي رباعية إضافية تناوب على تسجيلها جابريل خيسوس هدفين وليروي ساني هدفين لتنتهي النتيجة بخماسية.


أبريل 2018 – ليالي الأبطال

تقابل الفريقان للمرة الأولى في تاريخهما بدوري أبطال أوروبا في دور الثمانية، وشهد ملعب أنفيلد مواجهة الذهاب التي حسمها الريدز بثلاثية نظيفة في النصف ساعة الأولى بأقدام تشامبرلين وصلاح وماني، قبل أن يكرر ليفربول فوزه في ملعب الإتحاد في الإسبوع التالي ويتأهل لنصف النهائي.


يناير 2019 – لدغة ساني

كان ليفربول يتقدم بفارق كبير من النقاط قبل زيارة ملعب الإتحاد في يناير 2019، تقدم أجويرو للسيتي وتعادل فيرمينو للضيوف قبل أن يخطف ليروي ساني هدفاً قاتلاً ليبدأ ليفربول مسلسل نزيف النقاط الموسم الماضي، قبل أن تحسم كتيبة جوارديولا اللقب في المباراة الأخيرة بفارق نقطة وحيدة.

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