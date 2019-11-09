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اليوم.. فتح باب التسجيل بالتأمين الصحي الشامل بكاترين

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:26 ص
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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يبدأ اليوم السبت، فتح باب التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل أمام المواطنين بالوحدات الصحية بالطرفة والإسباعية بمدينة كاترين.

حيث كان قد كلف الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل الوزارة بسيناء، الدكتورة أماني الدمرداش، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، باتخاذ اللازم نحو ضم وحدات الطرفة والإسباعية بكاترين للعمل ضمن الوحدات المحددة أمام المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء وفتح ملفات طب الأسرة للإستفادة والإنتفاع بالخدمات الطبية المميزة التي ستقدم للمواطنين وفق معايير الجودة العالمية.

يأتي ذلك بعد ضم الوحدات الصحية بالعصلة بمدينة دهب والوحدة الصحية بالجبيل بطور سيناء ووحدات تال والكيلو ٩ بأبوزنيمة بعد قيام فريق الرعاية الأساسية بالمديرية بتدريب الفرق الطبية علي أعمال التسجيل وتزويدهم بملفات طب الأسرة.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل الوزارة، علي أن إجراءات التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء تبدأ من خلال التوجه للوحدة أو المركز الطبي الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي أو صورة منها بالإضافة للرقم القومي للزوجة والأولاد أو شهادات الميلاد في حالة ما إذا كان عمر الأولاد دون ١٨ عام.

وأشار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يتيح الفحص الطبي الشامل لكل أفراد الأسرة أثناء التسجيل مجانا، وذلك بالوحدات والمراكز الطبية الأتية، - الوحدة الصحية بأبوصويرة والمركز الطبي برأس سدر، الوحدات الصحية بتال والكيلو ٩ والمركز الحضري بمدينة أبوزنيمة، وحدة السلام بالعرايشية بمدينة أبورديس، الوحدات الصحية بالطرفة والإسباعية بكاترين مركز رعاية الأمومة والطفولة والوحدة الصحية بالجبيل بمدينة طور سيناء، المركز الطبي بالرويسات بمدينة شرم الشيخ، الوحدة الصحية بالعصلة بمدينة دهب، المركز الحضري بمدينة نويبع.

وتبدأ مواعيد العمل من الثامنة صباحا وحتي الثامنة مساء.
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طور سيناء التأمين الصحي أخبار مصر

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