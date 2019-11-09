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عاجل.. حادث مروع على طريق إسكندرية الصحراوي

السبت 09/نوفمبر/2019 - 01:17 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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وق قبل قليل في الساعات الأول من صباح اليوم السبت، حادث مروع على طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي، حيث لقى شخصين مصرعهما وأصيب 15 آخرين.

كان قسم شرطة ثان العامرية تلقى بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالكيلو 68 بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة المرور رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.
 
وتبين من المعاينة والفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل  بالطريق المشار إليه، اتجاه القاهرة.

تحرر محضر بقسم شرطة ثان العامرية بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

محافظات حوادث حادث تصادم إسكندرية الصحراوي

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