قبل مواجهة ايبار ضد ريال مدريد.. أسطورة الملكى يشيد بموهبة رودريجو

أشاد أسطورة نادي ريال مدريد ‏أمانسيو بموهبة الفريق رودريجو قبل مواجهة نادي ريال مدريد أمام نظيره فريق ايبار ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.







تعرف علي ما قاله أمانسيو قبل مواجهة ايبار ضد ريال مديد



" رودريجو لديه إمكانيات كبيرة، عليه أن يثبّت أقدامه في أرضية الملعب، لأنه في نادٍ كبير جدًّا وهو قادرٌ على تقديم الجودة لتحقيق النجاح، فعندما يتعامل جيّدًا مع الظروف يمكنه الوصول للقمة، ولكن عليه أن يحذر، ‏مثلما حذّرَنا سانتياجو بيرنابيو جميعًا، أقول لرودريجو عليه بالتواضع ثم التواضع، مواصلة التقدم وإبراز كامل إمكانياته، فرؤية رودريغو يجعلنا نركّز على هدوئه بعمر الـ18 حيث نرى ذلك في طريقة احتفالاته، ‏من الجيد جدًّا أن يعيش بجوار عائلته، لكي يشعر بأنه في منزله، هنا هو ليس وحيدًا، فهو يشعر بالدعم الكامل وهذا مهم جدًّا لهذا الشاب، إنه يُظهرُ كم عقليته رائعة ولديه بعض من الحكمة، وهذا أفضل شيء ليواصل مسيرته، ‏من وجهة نظري كلاعب سابق، أراه لاعبٌ ذكي يتمتع بالمهارة والمراوغة وكذلك دائمًا ما يكون قريبًا من المرمى، ولكن أُريد أن أراه أكثر جرأة في مواجهة الخصم، فهي أفضلية ضرورية في كرة القدم الحديثة".





واختتم أمانسيو تصريحاته قائلا قبل مواجهة ايبار ضد ريال مدريد في الدوري الاسباني قائلا:" لقد حان وقت المخاطرة وإبراز مهاراته، أُريد أن أراه يتحدى المنافسين رودريجو شاب هايل أمامه مستقبل مذهل".