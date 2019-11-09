عاجل.. هالة صدقي تكشف تفاصيل نجاتها من حادث طريق









كشفت الفنانة هالة صدقي، ممثلة مصرية، تفاصيل نجاتها من حادث طريق اليوم، قائلة إن الطريق الدائري هو طريقها الوحيد، موضحة أنها واجهت "حفرة" في طريقها، وكان أمامها حلين لتفاديها؛ إما أن تصطدم في الجهة اليمنى، أو أن تصطدم في الجهة اليسرى.وتابعت "صدقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة: "ستر ربنا إن محصلش حاجة، لو أنا على طريق سريع كان لازم العربية تتقلب"، مستكملة: "أنا نفسي بس يصلحوها لأنه حرام؛ الناس ممكن تتقلب".وأشادت الفنانة هالة صدقي بطريق شرم الشيخ الجديد، قائلة: "أنا لسه راجعة من طريق شرم الشيخ وبصراحة طريق عظيم وحاجة وهم، وتخلينا نفتخر إننا مصريين".وأضافت أن فيلا والدتها في أكتوبر تعرضت للسرقة أمس للمرة الثامنة، متابعة: "كتبت لافتة على باب الفيلا لـ "الحرامي"، قالت فيها: "من فضلك البيت مافيهوش حاجة بدل ما تتعب نفسك على الفاضي، أو هعملك نسخة من المفتاح"، موضحة أن فيلا والدتها لم يسكن بها أحد، بل تضع بها ملابس والدتها وأدويتها فقط.