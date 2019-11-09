بعد طرحها كاملة.. تعرف على عدد مشاهدات "قدام مرايتها" للهضبة (فيديو)





حصدت أغنية "قدام مرايتها" للمطرب الهضبة عمرو أديب، عدد مشاهدات قياسي، بعد طرحها بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بـ 48 ساعة فقط.





مشاهدات الأغنية

ونجحت الأغنية في تحقيق أكثر من 1,153,974 مشاهدة، حتى الآن.





الأغنية للشاعر تامر حسين، ووزعها عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور.





وتقول كلمات الأغنية

"قدام مرايتها عادي بتدلع براحتها بستناها وبستعجلها تضحكلي وابصلها، تختار ألوانها تسأل عن رأيي في فستاها طب هختار ازاي وجمالها بيحلي الدنيا بحالها، تختار ألوانها تسأل عن رأيي في فستانها طب هختار ازاي وجمالها بيحلي الدنيا بحالها، دي عيوني شايفها احلى الحلوين تتقل على كيفها مين زيها مين مش عايز غيرها ولا شايف غيرها دي في نن العين".





ومن ناحية أخرى يستعد "دياب" بوضع اللمسات الأخيرة من ألبوم "أنت غير" المقرر طرحه الأيام المقلبة، ويضم تشكيلة متنوعة من الأغاني، ومن بينهم: "بحبه"، "أنا بشتاق"، "يوم تلات"، "بعد عشرة"، "تحيرك"، "متغير" ، "قدام مرايتها" وغيرها من الأغاني.





ويتعاون "الهضبة" مع نخبة من الشعراء والملحنين، والموزعين من بينهم: "أحمد مرزوق، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، محمد حمزة، محمد الكياتي، محمد يحيى، عزيز شافعي، وليد سعد، أسامة الهندي، رامي سمير، طارق مدكور".



