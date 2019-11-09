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السعدني يوجه مناشدة لنقيب الصحفيين بشأن التغطية الصحفية لجنازات الفنانين

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:49 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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وجه الفنان أحمد السعدني، مناشدة لنقيب الصحفيين، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" بشأن الغطية الصحفية للجنازات.

وكتب "السعدني" قائلًا: "‏نداء لنقيب الصحفيين الترخيص لكاميرا تليفزيونية واحدة وكاميرا فوتوغرافية واحدة ومحرر صحفي واحد لتغطية أي جنازة أو عزاء لأي فنان (طالما هو شر لا بد منه).

وأضاف "السعدني" يتم عمل نسخ لباقي البرامج والصحف إحنا اللي بيتوفى فينا بيتمرمط حرفيًا لحد ما يتدفن.

واختتم "السعدني" كلماته قائلاً: "ارحمونا يرحمكم الله".

أعمال السعدني
وعلى صعيد آخر شارك "السعدني" في العديد من الأفلام منها برتيتا، مرجان أحمد مرجان، يوم الكرامة، وش إجرام، سوء تفاهم، المصلحة، مقلب حرامية، ساعة ونص، يوم الكرامة.

قدم "السعدني" العديد من المسلسلات منها خطوط حمراء، أفراح القبة، قضية صفية، سكة الهلالي، كلمة حق، فرق توقيت، الشك، ليالي الحلمية، مدرسة الحب، الكبريت الأحمر، عالم إفتراضي، زي الشمس.

أحداث مسلسل "زي الشمس" 
تدور أحداث مسلسل "زي الشمس" حول دور "محامية"، تبحث عن ظروف مقتل شقيقتها ريهام عبد الغفور التي تعمل فنانة تشكيلية يتم قتلها في ظروف غامضة.

شارك في بطولة مسلسل "زي الشمس" كلا من دينا الشربيني أحمد السعدني، احمد داود، جمال سليمان، عمر السعيد، ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، ليلى عز العرب، احمد مالك، ادم محمد سمير، ملك حسن.

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الكلمات المفتاحية

مناشدة الفنانين الصحفيين السعدني

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