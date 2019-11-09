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صدمة في مانشستر سيتي قبل مواجهة ليفربول

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:46 ص
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لاعبي_السيتي
لاعبي_السيتي
ريهام عبد المحسن
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صرح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن إيدرسون حارس مرمى الفريق لن يتمكن من المشاركة أمام ليفربول في مباراة الأحد المقبل والمقرر إقامتها ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:"إيدرسون لن يتمكن من المشاركة، لا أعرف كم من الوقت سيغيب لكنه لن يلعب يوم الأحد".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً:"كلاوديو برافو يمكنه القيام بنفس الدور أيضا، إنه حارس مرمى استثنائي، لقد لعب العديد من المباريات الدولية مع تشيلي، ليس لدي شك حول إمكانياته".

وكان إيدرسون قد تعرض لإصابة خلال مباراة أتلانتا الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، سيغيب على إثرها عن مباراة ليفربول.

وأكدت التقارير أمس أن مانشستر سيتي سيفتقد أيضا جهود صانع اللعب الإسباني ديفيد سيلفا بسبب معاناته من إصابة عضلية.

وغادر إيدرسون مورايش حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي مباراة فريقه أمام أتالانتا للإصابة.

وبين شوطي المباراة استبدل جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حارسه الأساسي وأشرك بدلا منه كلاوديو برافو.

وأعلن مانشستر سيتي أن إصابة إيدرسون غير معلومة حتى الآن وأن اللاعب سيجري فحوصات طبية ومن ثم سيتم الإعلان عن تشخيص إصابته.
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مباراة مانشستروليفربول مانشستر سيتي ليفربول ومانشستر جوارديولا الدوري الانجليزي

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