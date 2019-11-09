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نجوم الهلال.. لاعبون يمكنهم حسم نهائي دوري أبطال آسيا ضد أوراوا لصالح الزعيم الهلالي

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:36 ص
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الهلال_السعودي
الهلال_السعودي
أحمد عصام
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ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة نارية بين الهلال السعودي وفريق أوراوا ريد الياباني، غدا السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.


وضرب نادي الهلال موعدًا مع نادي أوراوا ريد في نهائي دوري أبطال آسيا، عقب فوزه على السد القطري بمجموع اللقائين بنتيجة 4-1، فيما خطف الفريق الياباني بطاقة التأهل إلى نهائي الحلم، عقب تحقيقه فوزا ثمينا أمام جوانجزو إيفرجراند الصيني بثلاثة أهداف دون رد، من إجمالي مبارتي الذهاب والإياب.


ويخطط الهلال للدفع بجميع أسلحته فى مواجهة أوراوا، بحثا عن هدف مبكر يربك حسابات الفريق الياباني، وليقترب الأزرق العاصمي من تحقيق اللقب الغائب منذ 19 عام.


ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير لاعبي الهلال الذين يمكنهم حسم النهائي الأسيوي لصالح الزعيم:-

عبد الله المعيوف:-

يعد عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال، أحد أهم الأسلحه الأساسية للزعيم؛ بسبب قدراته الفائقة في حماية مرماه من هجمات الخصوم، حيث قاد الهلال للوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا بتصدياته الرائعة أمام السد القطري في نصف نهائي البطولة.


شارك عبدالله المعيوف مع الهلال في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم في 8 مباريات واستقبلت شباكه 10 أهداف.

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بافيتيمبي جوميز:-

قدم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مستويات رائعة رفقة الفريق الأول للكرة بنادي الهلال؛ حيث واصل اللاعب هوايته المفضلة في الفتك بشباك الخصوم، ليعتلي صدارة جدول ترتيب هدافي البطولة الآسيوية برصيد 10 أهداف في 12 مباراة، إلى جانب تواجده في المرتبة الثانية من جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 6 أهداف.


كما يحتل جوميز المرتبة الثالثة بقائمة الهدافين الأجانب في تاريخ نادي الهلال، بتسجيله 46 هدفاً.


وقاد جوميز الهلال للوصول إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، عقب إحرازه 4 في مرحلة المجموعات، منها 3 أهداف أمام الدحيل والهدف الآخر أمام طهران، قبل أن يفترس شباك الأهلي بـ3 أهداف، في المباراة التي انتهت بفوز الزعيم برباعية نظيفة، يليه تسجيله هاتريك من واقع أربعة أهداف أمام السد القطري في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب حمد الكبير في ذهاب دور النصف النهائي، ثم إحرازه هدف الهلال الوحيد في مباراة الإياب.


كما ساهمت قدرات جوميز العالية في تصدر الهلال لجدول ترتيب البطولة المحلية، برصيد 20 نقطة، حصدهم خلال 9 جولات، فاز في 5 مواجهات وتعادل لقائين، وخسر في الآخر.


وبلغة الأرقام يكون جوميز قد شارك مع الهلال في 23 مباراة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات، أحرز خلالهم 16 هدفا، وقدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه.

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كارلوس إدواردو:-

يعد النجم البرازيلي كارلوس إدواردو، المهاجم الأكثر حسماً للأزرق العاصمي هذا الموسم، حيث تخطى حاجز الخمسون هدفًا منذ انضمامه لنادي الهلال.


وشارك إدواردو، مع الهلال في كافة البطولات هذا الموسم، خلال 16 مباراة، سجل 10 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.


كما يحتل النجم البرازيلي، صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 7 أهداف
رومارينيو.

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محمد كنو:-

شكل غياب كنو خلال الفترة الماضية ثغرة كبيرة في خط وسط الزعيم، حيث يعتمد عليه بشكل رئيسي على كنو في قيادة وسط الملعب: لامتلاكه مهارات أكثر من رائعة مع الأزرق العاصمي.


وشارك كنو مع الهلال في الدوري السعودي هذا الموسم في 5 مباريات، حسمها الزعيم لصالحه.

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سالم الدوسري:-

يعيش سالم الدوسري أزهى مواسمه الكروية في صفوف الهلال، حيث شارك مع الزعيم في البطولة الأسيوية هذا الموسم في 6 مباريات أحرز خلالهم هدف، وصنع 8 أهداف من خلال تمريرات حاسمة.


كما نجح أسطورة الهلال آسيويا في كسر كافة الارقام القياسية وتحقيق انطلاقة متميزة؛ خلال النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 حيث يعد اللاعب الوحيد الذي يخوض نهائي البطولة القارية وفي رصيده 24 مراوغة صحيحة خلال آخر 3 مباريات.

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