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بعد الإعلان عن تجسيد الكدواني شخصية البابا شنودة.. مفاجأة صادمة حول مصير "بابا العرب"

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:33 ص
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بوابة الفجر
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أعلن دير القديس الأنبا بيشوي، تجميد العمل في مسلسل "بابا العرب"، الذي يتناول شخصية البابا شنودة بابا الكنيسة أرثوذكسية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأوضح بيان رسمي، أن  المسلسل تم تجميده نظرًا لعدم توفر التمويل المطلوب لأسباب خاصة بالدير.

تفاصيل المسلسل
وتم الإعلان في وقت سابق أن النجم ماجد الكدواني، لتجسيد شخصية البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في أول مسلسل كنسي في مصر، يحمل عنوان "بابا العرب".

إنتاجات سابقة الكنيسة القبطية
وكانت الكنيسة القبطية قد أنتجت من قبل عددا كبيرا من الأفلام القبطية، التي تتناول قصص الشهداء والقديسين المصريين، إلا أنها المرة الأولى التي تقدم على إنتاج كبير نوعيا، بهذا الحجم.

تكلفة إنتاج المسلسل
وتبلغ تكاليف إنتاج المسلسل من 50-80 مليون جنيه مصري (3-5 مليون دولار أمريكي)، وبمشاركة نجم بوزن ماجد الكدواني. وقد أعد المادة التاريخية للمسلسل المؤرخ الكنسي، نشأت زقلمة، وكتب الحوار الدكتور عطا الله توفيق.

موافقة الرقابة
وقال القمص بموا الأنبا بيشوي، إن الكنيسة قد حصلت على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية للمسلسل، بالإضافة إلى موافقة وزارة الثقافة المصرية، بشرط عرضه على القنوات الفضائية العامة، وعدم قصره على الأقباط.

أحداث المسلسل
وسوف يتناول المسلسل 3 فترات من حياة البابا شنودة، وهي فترة الطفولة والشباب، فالرهبنة والبابوية، ثم النياحة".
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الكلمات المفتاحية

مسلسل الكدواني البابا شنودة

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