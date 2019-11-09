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رحلة في عقل الروماني "لوشيسكو" مدرب الهلال قبل مواجهة أرواوا في نهائي دوري أبطال آسيا

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:32 ص
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لوشيسكو مدرب الهلال
"لوشيسكو" مدرب الهلال
علاء خليف
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ستعد الفريق الأول بالنادي الهلال السعودي لمواجهة نارية ضد فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني، مساء يوم السبت الموافق التاسع من نوفمبر لعام 2019، في لقاء ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019 – 2020، وستقام المباراة على أرضية جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.


تأهل الهلال السعودي للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا بعدما تخطي عقبة السد القطري في الدور نصف النهائي، حيث تغلب عليه 4 – 1 ذهابًا، وخسر في لقاء الإياب بنتيجة 4 – 2، أما فريق أوراوا تأهل للنهائي بعدما تغلب 3-0 علي فريق جوانزوا إيفرجراند الصيني في مجموع المباراتين.


يقود فريق الهلال السعودي في مباراته ضد أوراوا الياباني، المدرب الروماني رازفان لوشيسكو صاحب الـ 50 عامًا، ويعد واحد من المدربين المميزين بدأ مشواره التدريبي عام 2004 مع نادي رابيد بوخارست الروماني، انتقل بعدها لقيادة فريق براسوف، قبل أن يتولي القيادة الفنية لمنتخب رومانيا عام 2009، كما درب الجيش القطري وباوك سالونيكا وسكودا في اليونان في الفترة من 2012 وحتي 2017، قبل تولي القيادة الفنية للهلال في يوليو الماضي.


تكتيك رازفان لوشيسكو مع الهلال السعودي

يعتمد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو علي طريقة لعب (1-3-2-4) وهي تعتبر الطريقة المفضلة لمدرب الهلال، وهي طريقة متوازنة تميل للنزعة الهجومية، وتعتمد تلك الخطة على وجود رأس حربة صريح (جوميز)، بالإضافة لوجود مهاجم أيمن ومهاجم آيسر، يبدأ بناء الهجمة من لاعب خط الوسط لذلك لابد وأن يكون قادرًا على التمرير بشكل دقيق، ويجب أن يكون أحد صناع اللعب أو المهاجمين الأيمن أوالأيسر حر بشكل كبير.


ويعول المدرب الروماني في خطته مع الهلال على رباعي دفاعي هم (محمد البريك – هيون سو – علي البليهي – ياسر الشهراني)، وأمامهم (سلمان الفرج ومحمد كنو)، ويلعب (كاريلو) جناح أيمن، و(سالم الدوسري) جناح أيسر، ويلعب الإيطالي (جيوفينكو) مهاجم ثان، بينما يعتمد على المهاجم الفرنسي المتألق (بافيتمبي جوميز) كرأس حربة صريح.


وما يهدد خطة لوشيسكو في النهائي الآسيوي السرعات الكبيرة التي يتمتع بها لاعبي الفريق الياباني، لذلك لابد أن يكون حذرًا من الهجمات المرتدة اليابانية، والاعتماد على لاعبين يمتلكون لياقة بدنية عالية، بالإضافة لعدم إندفاع لاعبي الخط الخلفي في الهجمات الهلالية، والاعتماد على اللعب علي الأطراف بشكل كبير.


المدرب الروماني "لوشيسكو" يلجأ أحيانًا لتغيير طريقة اللعب مع الهلال السعودي باللعب بطريقة 1-1-4-4، حيث يلعب برباعي دفاعي وأمامهما 4 في خط الوسط، ثم صانع ألعاب، والاعتماد على رأس حربة صريح، كما يعتمد أحيان أخري على خطة 2-3-1-4 بالاعتماد علي ثنائي هجومي قد يكون جوميز وجيوفينكو، ويلعب خلفهما صانع ألعاب.


ماذا قدم رازفان لوشيسكو مع الهلال السعودي قبل النهائي الآسيوي؟

تولي "لوشيسكو" قيادة الهلال السعودي في يوليو لعام 2019، وخاض معه 16 مباراة، فاز في 10 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 43 هدفًا، واستقبلت شباكه 21 هدفًا.


ويتصدر الهلال السعودي ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة متفوقًا على غريمه النصر بفارق الأهداف فقط.
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نهائي ابطال اسيا رازفان لوشيسكو دوري ابطال اسيا الهلال ضد أوراوا الهلال السعودي السعودية أوراوا اليابانى

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