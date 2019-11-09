Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل غانا مع الكاميرون

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:28 ص
Advertisements
منتخب_الكاميرون
منتخب_الكاميرون
أحمد عصام
Advertisements
تعادل منتخب غانا مع منتخب الكاميرون بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.


وفي إطار منافسات تلك المجموعة أيضاً كان المنتخب المصري قد افتتح تلك البطولة مساء الجمعة بالفوز على منتخب مالي بنتيجة هدف نظيف، وكان قد أحرز قد المنتخب الوطني الوحيد مصطفى محمد مهاجم الفريق ومهاجم نادي الزمالك.


ويسعى منتخب مصر للتأهل من مجموعته كمتصدر في البطولة التي تقام على أرض مصر من يوم 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر، وتعد هذة البطولة هامة للغاية وأنها تؤهل إلى الأولمبياد في طوكيو المقبلة.


حيث يصعد اول ثلاث منتخبات إلى الأولمبياد مباشرة، وصرح شوقي غريب مدرب منتخب مصر بأن الفريق طموحه الوصول إلى الأولمبياد وتحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية.


ويأتي ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل غانا مع الكاميرون كالاتي :-

1- مصر 3 نقاط.

2- غانا نقطة واحدة.

3- الكاميرون نقطة واحدة.

4- مالي 0 نقاط.


يذكر أن طاهر محمد طاهر نجم منتخب مصر ولاعب المقاولون العرب كان قد تعرض لإصابة قبل بداية البطولة بالإضافة إلى مدافع فريق وادي دجلة محمود مرعي وتم استبعاد الثنائي واستبدالهم بمحمد صادق لاعب الاسماعيلي وناصر منسي لاعب بيراميدز في قائمة الفراعنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخب غانا منتخب الكاميرون مباراة مصر الاوليمبي اليوم المجموعة الاولى أمم إفريقيا تحت 23 عام

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

الآن

البدري يعلق على أزمة لاعبي براميدز وأزمة رأس الحربة وعودة صلاح

منذ أقل من ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KOOORA GOAL تايم سبورت I7SRY يلا شوت رابط ماتش مصر مباشر NOW

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتش مصر NOW

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

الآن

«يلا شووت» مشاهدة مباراة ’’مصر ومالي’’ بث مباشر time sport بين سبورت يوتيوب رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 7 ساعات

يلا kora مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا بث مباشر رابط time sport تابع لايف مباراة غانا والكاميرون يلا شوت new كورة لايف

منذ حوالي 4 ساعات

‫القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم‬‎ ضد مالي في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والموعد والتشكيل المتوقع

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شووت TIME beIN مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر يلا كورة KOOORA GOAL يوتيوب تايم سبورت رابط ماتش مصر KORA ONLINE

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

منذ ساعة و 19 دقيقة

قرار نهائي.. الزمالك يحسم رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 30 دقيقة

KOOORA GOAL - تايم سبورت مشاهدة مصر ومالي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف EGYPT MATCH رابط ماتش مصر NOW

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت» TIME SOPRT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر يوتيوب beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 8 ساعات

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

منذ يوم

عاجل.. تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالي مجانا

منذ حوالي 8 ساعات

كورة لايف MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر FILGOAL يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر الهدف الأول الآن لمصر

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

كم نقطة تفصل مصر عن التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا ؟

9 منتخبات تحجز مقاعدها في نهائيات الأمم الإفريقية 2019

إنجاز تاريخي للعرب.. تعرف على المنتخبات المتأهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2019

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل أمام النيجر

كل ما تريد معرفته قبل إجراء قرعة كأس أمم إفريقيا 2019

مشاهدة جميع مباريات كاس الامم الافريقية CAN 2019

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:00 م

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

06:54 م

«يلا شوت» TIME SOPRT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر يوتيوب beIN SPORT المفتوحة

05:47 م

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

12:10 ص

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

DMCA.com Protection Status