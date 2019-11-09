تعادل منتخب غانا مع منتخب الكاميرون بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.







وفي إطار منافسات تلك المجموعة أيضاً كان المنتخب المصري قد افتتح تلك البطولة مساء الجمعة بالفوز على منتخب مالي بنتيجة هدف نظيف، وكان قد أحرز قد المنتخب الوطني الوحيد مصطفى محمد مهاجم الفريق ومهاجم نادي الزمالك.





ويسعى منتخب مصر للتأهل من مجموعته كمتصدر في البطولة التي تقام على أرض مصر من يوم 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر، وتعد هذة البطولة هامة للغاية وأنها تؤهل إلى الأولمبياد في طوكيو المقبلة.





حيث يصعد اول ثلاث منتخبات إلى الأولمبياد مباشرة، وصرح شوقي غريب مدرب منتخب مصر بأن الفريق طموحه الوصول إلى الأولمبياد وتحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية.





ويأتي ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل غانا مع الكاميرون كالاتي :-



1- مصر 3 نقاط.



2- غانا نقطة واحدة.



3- الكاميرون نقطة واحدة.



4- مالي 0 نقاط.