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توفيق عكاشة: حكم جماعة الشيطان قضى على سباق الخيول في مصر (فيديو)

السبت 09/نوفمبر/2019 - 06:48 ص
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن حكم جماعة "الشياطين" – في إشارة لجماعة الإخوان- قضت على سباق الخيول العربية في مصر عقب توليهم الحكم، مشيرًا إلى أن مصر كانت من الدول الرائدة في رياضة الخيول العربية.

وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة أن الشيخ زايد آل نهيان، رصد جوائز كل عام لسباقات الخيول العربية بمصر، وهكذا الحال مع الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ومع أمير دولة الكويت، لتصبح المحصلة 7 سباقات خيول، 2 من الكويت، 2 من السعودية، و3 من الإمارات.

وأشار إلى أن رياضة الخيول كانت تنعش الاقتصاد لدى منتجي الخيول، وكان الحصان العربي المصري، هو الحصان رقم واحد في الخيول العربية، ولكن الإخوان قاموا بتدمير سباق الخيول والقضاء عليه تمامًا".

ونوه بأنه كان هناك 3 أندية في مصر، تجري سباقات الخيول، هم نادي أصحاب الجياد، ونادي الجزيرة، نادي الشمس، متابعا: "بلادنا لها تاريخ أكثر من 110 سنة، الإخوان دمروها، وبعد ما مشيوا محدش سأل فيها".
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الكلمات المفتاحية

سباق الخيول السعودية الإخوان أخبار مصر

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