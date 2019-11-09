توفيق عكاشة: حكم جماعة الشيطان قضى على سباق الخيول في مصر (فيديو)

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن حكم جماعة "الشياطين" – في إشارة لجماعة الإخوان- قضت على سباق الخيول العربية في مصر عقب توليهم الحكم، مشيرًا إلى أن مصر كانت من الدول الرائدة في رياضة الخيول العربية.





وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة أن الشيخ زايد آل نهيان، رصد جوائز كل عام لسباقات الخيول العربية بمصر، وهكذا الحال مع الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ومع أمير دولة الكويت، لتصبح المحصلة 7 سباقات خيول، 2 من الكويت، 2 من السعودية، و3 من الإمارات.





وأشار إلى أن رياضة الخيول كانت تنعش الاقتصاد لدى منتجي الخيول، وكان الحصان العربي المصري، هو الحصان رقم واحد في الخيول العربية، ولكن الإخوان قاموا بتدمير سباق الخيول والقضاء عليه تمامًا".



