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نقيب الفنانين يكشف موقف إنساني لـ هيثم زكي لأول مرة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:40 ص
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هيثم زكي
هيثم زكي
هدى عبدالرازق
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روى الدكتور أشرف زكي، نقيب الفنانين، موقفا إنسانيا جمعه بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي، مشيرًا إلى أن الفنان خالد سرحان اتصل به، وأخبره أن هيثم يريد دفع المتأخرات عليه في النقابة، مضيفًا: "قلت لهيثم عليه كام واتقابلنا إحنا التلاتة تاني يوم ودفع اللي عليه".

وأشار "زكي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه أثناء لقائهما اتصل به أحد الفنانين، وطلب منه مساعدة لأنه سيجري عملية كبيرة، لافتًا إلى أن هيثم استمع إلى المكالمة.

وأضاف، "فوجئت بعد ما سبت هيثم، أنه اتصل عليا، وقالي أنا مش هدفع متأخرات النقابة، والفلوس أديها للفنان ده يعمل العملية، وأنا هبقى أدفع المتأخرات وقت تاني"، معلقا: "هيثم كان فيه إنسانيات عالية، والدنيا كلها حزينة عليه.. عيلة موت".
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