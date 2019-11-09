أخبار الرياضة العالمية اليوم الجمعة: يوفنتوس يستهدف بوجبا.. صراع إيطالي على نجم برشلونة.. عودة سواريز

شهدت أخبار الرياضة العالمية اليوم الجمعة 8 نوفمبر العديد من الأحداث الهامة والمثيرة أبرزها عودة سواريز وصراع إيطالي لضم نجم برشلونة واستهداف يوفنتوس لبوجبا وغيرها من الأحداث الهامة.





أخر أخبار الرياضة العالمية اليوم

لويس سواريز يعود لقائمة برشلونة

عاد الأوروجواني لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني إلى قائمة الفريق الأساسية مرة أخرى استعدادا لمواجهة نادي سيلتا فيجو في بطولة الدوري الإسباني عقب تعافيه من الإصابة.





وجاءت قائمة برشلونة كالآتي:

حراسة المرمي: تير شتيجن، نيتو

خط الدفاع: سيميدو، لينجليت، بيكيه، موسي واجي، أومتيتي، جونيور فيربو

خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، سيرجي روبيرتو، آرثر، دي يونج، فيدال

خط الهجوم: ميسي، جريزمان، انسو فاتي، سواريز، عثمان ديمبلي





مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع إريكسن

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سباق التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط نادي توتنهام خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع إريكسن خلال فترة الشتاء القادم أبرزها نادي ريال مدريد الإسباني ونادي يوفنتوس الإيطالي.





محمد صلاح يطلق تصريحات نارية ضد الجماهير والصحافة

قال محمد صلاح في تصريحات صحفية اليوم: "لأكون صادقا أنا لست مهتما لما تتوقعه الصحف مني طالما يفوز الفريق وأنا أسجل أهدافا فلا بأس، ولكن لا يجب أن أهتم بما يتوقعه الناس مني هذا الشيء يضع المزيد من الضغوطات عليك ولا يجعلك تؤدي بشكل جيد داخل الملعب".

وأضاف: "أنا فقط أفعل ما أريد القيام به وأنا سعيد جدا بذلك، هذا كل شئ".





أهم أخبار الرياضة العالمية اليوم

برشلونة يجهز عرضا ضخما لضم مهاجم جديد من الدوري النمساوي

أكد موقع "ترانسفير ماركت" أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع الألماني كريم أديمي مهاجم نادي سالزبورج النمساوي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكشف الموقع أن نادي برشلونة جهز عرض أولي لضم كريم أديمي في الشتاء القادم يصل إلى 15 مليون يورو.





يوفنتوس يجهز عرض مالي ضخم لضم بوجبا

ذكرن صحفية "توتو سبورت" الإيطالية أن نادي يوفنتوس عاد من جديد للمنافسة على ضم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة انتقالات يناير القادمة.





وكشفت الصحيفة أن نادي يوفنتوس رصد مبلغ ضخم لضم بول بوجبا في يناير القادم يصل إلى 120 مليون يورو.





ريال مدريد يواجه خطر خسارة الصفقة المنتظرة

يواجه نادي ريال مدريد حاليا خطر فرصة التعاقد النرويجي إيرلينج براوت هالاند مهاجم نادي سالزبورج النمساوي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





وأكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن نادي سالزبورج أصبح يرغب في الحصول على مبلغ 100 مليون يورو لمن يرغب في التعاقد في هالاندا في الشتاء أو الصيف.





أخبار الرياضة العالمية اليوم

صدمة قوية ليوفنتوس بسبب رونالدو قبل مواجهة ميلان

تلقى نادي يوفنتوس الإيطالي صدمه جديده بسبب الثنائي كريستيانو رونالدو وماتياس دي ليخت قبل مواجهة نادي ميلان في الدوري الإيطالي الممتاز.





وأكدت تقارير صحفية إيطالية أن هناك شكوك حول إمكانية مشاركة رونالدو ودي ليخت في مباراة ميلان القادمة بسبب معانتهم من إصابة عضليه.





يوفنتوس وإنتر ميلان يتنافسان على نجم برشلونة

كشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي يوفنتوس ونادي إنتر ميلان يتنافسان على التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة في يناير القادم.





وأكدت الصحيفة أن راكيتيتش سيرحل عن برشلونة بشكل مؤكد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





مبابي يسهل انضمام صلاح إلى ريال مدريد

وكشفت صحفية "بيلد سبورت" أن نادي ليفربول يرغب في التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكدت الصحيفة أن نادي ليفربول مستعد لتقديم عرض بقيمة 215 مليون جنية إسترليني وراتب يصل إلى 34 مليون جنية إسترليني سنويا لضم مبابي في الصيف القادم.





وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة نجح نادي ليفربول في ضم مبابي في الصيف سيتمكن نادي ريال مدريد من التعاقد مع محمد صلاح نجم الريدز مقابل حوالي 135 مليون جنية إسترليني.



