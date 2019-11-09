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موعد مباراة ريال مدريد ضد إيبار اليوم السبت 9 – 11 – 2019 في الدوري الاسباني

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:18 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
علاء خليف
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يخوض فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان مواجهة سهلة نسبيًا ضد فريق إيبار، على استاد "إيبورا" ملعب الأخير، اليوم السبت 9 – 11- 2019، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز (الليجا) بالموسم الحالي 2019 – 2020.


يدخل فريق ريال مدريد مباراة اليوم ضد إيبار، وفي جعبته 22 نقطة جمعها من (6 انتصارات – 4 تعادلات – هزيمة)، ويتساوي مع غريمه التقليدي برشلونة ولكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف، ويتصدر ريال سوسيداد ترتيب الدوري الاسباني برصيد 23 نقطة.


موعد مباراة ريال مدريد ضد إيبار في الدوري الاسباني اليوم السبت:

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد إيبار في الجولة الثالثة عشر من الدوري الاسباني اليوم السبت، الموافق التاسع من نوفمبر لعام 2019، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، ويتطلع فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل استعادة صدارة الليجا من ريال سوسيداد.


غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار اليوم السبت:

يفقد نادي ريال مدريد جهود عدد من لاعبيه في مباراة اليوم ضد إيبار، حيث يغيب عن الفريق الملكي جاريث بيل، وخاميس رودريجيز، بالإضافة للمهاجم الصربي لوكا يوفيتش، والبرازيلي مارسيلو.

 وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس أريولا - ألتوب.
الدفاع: داني كارفاخال – إيدر ميليتاو - سيرخيو راموس – رافاييل فاران – فيرلاند ميندي.
الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – إيسكو - فالفيردي.
الهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيمة، لوكاس فازكيز – إبراهيم دياز - فينيسيوس جونيور - رودريجو.


القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد إيبار في الدوري الاسباني:

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني الحصري لمباراة ريال مدريد ضد إيبار في الدوري الاسباني عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وستكون المباراة منقولة عبر قناة BEIN SPORTS HD3 بتعليق عربي مميز، كما يمكنكم مشاهدة المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD12 بتعليق إنجليزي، ويوفر موقع الفجر الرياضي روابط بث مباشر YALLA SHOOT لمتابعة مباراة ريال مدريد ومباريات الدوريات العالمية والبطولات الكروية الهامة.
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