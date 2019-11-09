اسعار الذهب اليوم السبت 9-11-2019... انخفاضات قوية ترسم البسمة على وجه المشترين

سجلت اسعار الذهب اليوم السبت 9-11-2019، استقرار بمحلات الصاغة، بعدما شهدت تقلبات في الاسعار،طوال تعاملات الاسبوع الماضي انتهت على تراجع حاد في اسعارها أمس الجمعة بعد هبوط السعر، العالمي وهو ما دفع بالتفائل وعودة اقبال المشترون على شراء الذهب بعد عزوف بسب ارتفاع الاسعار خلال الأشهر الماضية.

اسعار الذهب اليوم السبت 9-11-2019 :

سجلت اسعار الذهب اليوم السبت9 -11-2019 ،نحو 570 جنيه لجرام عيار 18، و665 جنيه لجرام عيار 21، وبلغ عيار 24 نحو 760 جنيه للجرام.

اسعار الجنيه الذهب اليوم السبت 9-11-2019 :

وسجلت اسعار الجنيه الذهب نحو 5320 في تعاملات اليوم السبت 9-11-2019.

اسعار الذهب أمس الجمعة في محلات الصاغة :

وكانت اسعار الذهب شهدت تراجعات بقيم تتراوح بين 5 إلى 6 جنيهات في الجرام الواحد بعد هبوط اسعار الذهب العالمية إلى أدني مستويتها في ثلاث اعوام بسب اقتراب الخلافات التجارية بين امريكا والصين من الأنتهاء.

اسعار الذهب العالمية :

سجلت اسعار الذهب العالمية اليوم السبت 9-11-2019 استقرار مقارنة بأسعار الذهب يوم الجمعة التى تراجعت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وسجلت أكبر خسارة أسبوعية في ثلاث سنوات مع تضرر جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة من تطورات ايجابية في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وكانت اسعار الذهب العالمية اليوم الجمعة تراجع المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1461.66 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول منهيا الأسبوع على هبوط قدره 3.5 في المئة، وهى أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 . وفي وقت سابق من الجلسة هبط المعدن الأصفر إلى 1455.80 دولار وهو أدنى مستوى منذ الخامس من أغسطس آب.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1462.90 دولار للأوقية..