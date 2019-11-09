Advertisements
Advertisements
Advertisements

اسعار الذهب اليوم السبت 9-11-2019... انخفاضات قوية ترسم البسمة على وجه المشترين

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:10 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

سجلت اسعار الذهب اليوم السبت 9-11-2019، استقرار بمحلات الصاغة، بعدما شهدت تقلبات في الاسعار،طوال تعاملات الاسبوع الماضي انتهت على تراجع حاد في اسعارها أمس الجمعة بعد هبوط السعر،  العالمي  وهو ما دفع بالتفائل وعودة اقبال المشترون على شراء الذهب بعد عزوف بسب ارتفاع الاسعار خلال الأشهر الماضية. 

 

اسعار الذهب اليوم السبت 9-11-2019 :

سجلت اسعار الذهب اليوم السبت9 -11-2019 ،نحو  570  جنيه لجرام عيار 18،  و665 جنيه لجرام عيار 21، وبلغ عيار 24 نحو 760 جنيه للجرام.

 

اسعار الجنيه الذهب اليوم السبت 9-11-2019 :

وسجلت اسعار الجنيه الذهب نحو 5320 في تعاملات اليوم السبت 9-11-2019.

اسعار الذهب أمس الجمعة في محلات الصاغة :

وكانت اسعار الذهب  شهدت تراجعات بقيم تتراوح بين 5 إلى 6 جنيهات في الجرام الواحد بعد هبوط اسعار الذهب العالمية إلى أدني  مستويتها في ثلاث اعوام بسب اقتراب الخلافات التجارية بين امريكا والصين من الأنتهاء.

 

اسعار الذهب العالمية :

 

سجلت اسعار الذهب العالمية اليوم السبت 9-11-2019 استقرار مقارنة بأسعار الذهب يوم الجمعة التى تراجعت  إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وسجلت أكبر خسارة أسبوعية في ثلاث سنوات مع تضرر جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة من تطورات ايجابية في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وكانت اسعار الذهب العالمية اليوم الجمعة تراجع  المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1461.66 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول منهيا الأسبوع على هبوط قدره 3.5 في المئة، وهى أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 . وفي وقت سابق من الجلسة هبط المعدن الأصفر إلى 1455.80 دولار وهو أدنى مستوى منذ الخامس من أغسطس آب.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1462.90 دولار للأوقية..


Advertisements

الكلمات المفتاحية

عيار اسعار الذهب سعر الذهب عالميا تراجع اسعار الذهب اسعار الذهب في اسواق الصاغة اسعار الذهب اليوم السبت اسعار الذهب

أخبار تهمك

البدري يعلق على أزمة لاعبي براميدز وأزمة رأس الحربة وعودة صلاح

منذ أقل من ساعة

كورة لايف MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر FILGOAL يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر الهدف الأول الآن لمصر

منذ حوالي 6 ساعات

‫القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم‬‎ ضد مالي في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والموعد والتشكيل المتوقع

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

الآن

يلا kora مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا بث مباشر رابط time sport تابع لايف مباراة غانا والكاميرون يلا شوت new كورة لايف

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالي مجانا

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شووت» مشاهدة مباراة ’’مصر ومالي’’ بث مباشر time sport بين سبورت يوتيوب رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 7 ساعات

KOOORA GOAL - تايم سبورت مشاهدة مصر ومالي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف EGYPT MATCH رابط ماتش مصر NOW

منذ حوالي 5 ساعات

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

منذ يوم

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

الآن

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتش مصر NOW

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KOOORA GOAL تايم سبورت I7SRY يلا شوت رابط ماتش مصر مباشر NOW

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شووت TIME beIN مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر يلا كورة KOOORA GOAL يوتيوب تايم سبورت رابط ماتش مصر KORA ONLINE

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت» TIME SOPRT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر يوتيوب beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 8 ساعات

قرار نهائي.. الزمالك يحسم رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 30 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:00 م

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

06:54 م

«يلا شوت» TIME SOPRT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر يوتيوب beIN SPORT المفتوحة

05:47 م

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

12:10 ص

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

DMCA.com Protection Status